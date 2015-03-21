Baykal gençlere taş çıkarttı!

76 yaşında olan deniz Baykal, Antalya ’da Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen Nevruz şenliklerine katıldı. Burada konuşan Baykal, Türkiye’nin tüm iç ve dış tertiplere rağmen dimdik ayakta olduğunu belirterek, "Milli kimliğine sahiptir, siyasi değerlerine sahiptir, geleneğine, devletine, cumhuriyetine, Mustafa Kemal Atatürk’üne sahiptir. Nevruzda biz bu beraberliğimizin altını bir kez daha çiziyoruz, dünyaya bunu ilan ediyoruz" dedi. Konuşmaların ardından sıra ateş üzerinden atlama törenine geldiğinde Baykal ilk sıradaki yerini aldı. Protokole de ateşin üzerinden atlayarak öncülük eden Baykal daha sonra demir dövdü.

"GELİN BİRLİK OLALIM İŞİ KOLAY KILALIM"

Konyaaltı Belediyesi öncülüğünde Türk Ocakları, Türkmen Birliği Dayanışma Derneği, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği ile düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek olan Nevruz Kutlamaları Konyaaltı Belediyesi meydanında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenlerde Türk Ocakları Antalya Şube Başkanı Abdullah Uysal ve Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman’dan sonra söz alan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dördüncü dönemde yüzde 60’ın üzerinde oy alarak tekrar geldikleri görevlerinde yeni hedeflere ilerlemek için çaba sarfettiklerini söyledi. Konyaaltı Belediyesi’nin Mustafa Kemal Atatürk’ün devrim ve ilkeleri doğrultusunda görevine devam ettiğini hatırlatan Böcek, "Az önce nevruz ateşini yakarken bütün kinlerin ve nefretlerin yok edilmesini diledik. Yunus Emre’nin ’gelin birlik olalım işi kolay kılalım’ sözü doğrultusunda bugün renklerimiz, gecemiz gündüzümüz aynı, bu birliğimizi bozmaya çalışanlar olabilir, biz Atatürk’ün yolunda yürümeye devam edeceğiz bayrağımız dalgalanacak ezanımız da susmayacak" dedi.

"NEVRUZ HEPİMİZİN ÖZELLİKLE ŞU SIRADA ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU BİR KAVRAM"

Muhittin Böcek’in ardından söz alan Deniz Baykal ise Nevruz anlayışına ,geleneğine duyduğu derin saygıyı ve önemine olan inancını ifade etmek için törene katıldığını söyledi. Sesinin kısık olduğu gözlenen Baykal, "Nevruz hepimizin özellikle şu sırada çok ihtiyaç duyduğu bir kavram. Yaşanmış büyük acılar haksızlıklar, zulümler, ızdıraplar var dünya, bölgemiz hatta ülkemiz büyük acılar yaşıyor, böyle bir dönemde hepimizin içinden gelen bir duygu taze bir başlangıç yapmak, her şeye sıfırdan başlamak, yeni lekelenmemiş taze olan ne varsa onu umut ekmek arzusudur" dedi.

"BİR ARADAYIZ YUMRUK GİBİYİZ"