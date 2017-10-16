Baykal ailesine 'Geçmiş olsun' telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki MGK toplantısı öncesinde, CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acil şifalar dilediği, Baykal'ın son durumuyla ilgili olarak bilgi aldığı kaydedildi. Fransa'dan dönüşünde gece yarısı ateşinin yükselmesinin ardından, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisine alınan Baykal'ın tedavisini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'le de bir görüşme yapmıştı.