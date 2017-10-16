Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106351
ALTIN
152.511
DOLAR
3.6356
STERLİN
4.8258
EURO
4.2911
'Bebek kordonunda bile kimyasal tespit edildi'
'Bebek kordonunda bile kimyasal tespit...
Meme kanserinden ölüm oranı erkeklerde daha yüksek!
Meme kanserinden ölüm oranı erkeklerde...
İşte seks bağımlılığının nedeni
İşte seks bağımlılığının nedeni
banner468

Baykal ailesine 'Geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti

Baykal ailesine 'Geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti

16 Ekim 2017 Pazartesi 16:29
Baykal ailesine 'Geçmiş olsun' telefonu
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki MGK toplantısı öncesinde, CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acil şifalar dilediği, Baykal'ın son durumuyla ilgili olarak bilgi aldığı kaydedildi. Fransa'dan dönüşünde gece yarısı ateşinin yükselmesinin ardından, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisine alınan Baykal'ın tedavisini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'le de bir görüşme yapmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Çavuşoğlu'ndan ahde vefa örneği
Çavuşoğlu'ndan ahde vefa örneği
Hastaneye gelen Baykal'ın eşi ağlamaktan konuşmadı
Hastaneye gelen Baykal'ın eşi ağlamaktan konuşmadı
Hemşehrileri Baykal'ın sağlığına kavuşmasını bekliyor
Hemşehrileri Baykal'ın sağlığına kavuşmasını bekliyor
Hastane, Baykal'ın son durumunu açıkladı: Beyin damarı tıkalıydı, açtık
Hastane, Baykal'ın son durumunu açıkladı: Beyin damarı tıkalıydı, açtık
Anahtar Kelimeler:
BAKYAK AİLESİErdoğanCumhurbaşkanıGeçmiş Olsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bylock zanlısından muhabirlere çirkin hareket
Bylock zanlısından muhabirlere çirkin hareket
Seçim sistemi değişebilir, AKP daraltılmış bölge üzerinde çalışıyor
Seçim sistemi değişebilir, AKP daraltılmış bölge üzerinde çalışıyor
Son dakika: Ankara'da flaş iddia... Gökçek odasını topladı...
Son dakika: Ankara'da flaş iddia... Gökçek odasını topladı...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim