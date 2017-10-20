Batmaz belgesiyle yeni iade talebi!

15 TEMMUZ darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olan Kemal Batmaz’ın Pensilvanya’da Fethullah Gülen’in evinde kaldığına dair belge, Gülen’in iadesi için yeni bir talebin gerekçesi olacak.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, en son 2017’nin Temmuz ayında iadeye ilişkin talepnamenin olduğunu, bu konuyla ilgili görüşme yaptıkları ABD Adalet Bakanı’nın “ilgileneceği”ni söylediğini anlattı. Bakan Gül, “Şu an itibarıyla herhangi bir gelişme olmamıştır. Ama bu konu hem bu heyetlerle olan görüşmede sürekli Türkiye’nin talep ettiği bir husustur. Son Marmaris suikast davasında çıkan kararda da bir numaralı sanık yine Gülen’dir. Bu kararı da dercederek yeni bir talepname daha göndereceğiz. Yeniden iadesini bu anlamda isteyeceğiz. Kemal Batmaz ile ilgili gelen belge üzerinden yeniden bir talepname olacak” dedi.

‘Öksüz kadar önemli’

“Gülen’in iadesine yönelik taleplerin kaça ulaştığı” sorusuna Gül, “Beş talepname oldu mahkemeden ayrı ayrı ama neredeyse 100’e yakın klasör, belgeler, ifadeler, itiraflar, deliller açıkça ABD’ye iletildi. Bu konuda öncelikle ABD’nin bu hususta mahkemelerin talebini yerine getirmesini bekliyoruz” yanıtını verdi. Gül, “Kemal Batmaz, en az Adil Öksüz kadar önemli bir isimdir. Yargılama sürecinde ortaya çıkıyor. Belki de en azından eştir, belki daha üsttür. Yargılamalar sonucunda çıkan bulgular onu gösteriyor.”

O gece Akıncı’daydı

Bakan Gül, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün Almanya’ya kaçtığı iddiasıyla ilgili ise, “Yine tekrar, daha somut bu belgeyle bir daha istenecek” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin en kilit isimlerinden biri olan, o geceyi darbenin merkezi Akıncı Üssü’nde geçirdiği güvenlik kameralarıyla saptanan Kemal Batmaz’ın 1 Ocak 2016 tarihinde gittiği ABD’de havaalanında kendisini sorgulayan Amerikalı görevlilere “Pensilvanya’da İmam Muhammed Fethullah Gülen’in yanında kalacağı” yolunda verdiği ifadenin resmi belgesi gün ışığına çıkmıştı. Kemal Batmaz tutuklu yargılanıyor.

Boşanmadan önce çiftler arabulucuya gidecek!

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, üzerinde çalışılan yeni yargı paketinde, aile kurumunun ayakta durabilmesi için arabulucuya, hakeme gitme veya düşünme için süre vermeye yönelik çalışmalar olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Gül, yeni yargı paketi hakkında bilgi verdi: Vatandaşın vatandaşla, vatandaşın kamuyla, kamunun kamuyla uyuşmazlıklarının da mahkeme dışı yollarla çözülmesi için çalışıyoruz. Daha hızlı, etkin bir yargılama noktasında bu çalışmalarımız bitince bunları hayata geçireceğiz. Aile arabuluculuğu konusunu da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Adliyelerde herkesin önünde, özellikle aile mahremiyetini de ortadan kaldıracak şekilde mahkemelere gitmek yerine, boşanma konusunda bir dava açmadan aile arabuluculuk kurumuna giderek bu konuda mümkünse uzlaşmayı ya da sürdürülemez bir haldeyse, boşanacaklarsa da mahkemeye gitmeden kendilerinin bir uzman marifetiyle, arabulucu ya da hakem marifetiyle, mahkeme psikolojisini görmeden bir aile arabuluculuğu üzerinde de çalışıyoruz.