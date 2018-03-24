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Batman'dan kahreden haber: 1 şehit

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi Köyü kırsalında devam eden operasyon sonucu çıkan çatışmada bir uzman çavuşun şehit olduğu belirtildi

Batman'dan kahreden haber: 1 şehit

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi Köyü kırsalında devam eden operasyon sonucu çıkan çatışmada bir uzman çavuşun şehit olduğu belirtildi

24 Mart 2018 Cumartesi 16:59
Batman'dan kahreden haber: 1 şehit
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BATMAN'IN Hasankeyf İlçesi'ne bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda PKK'lılara yönelik sürdürülen operasyonda bir asker daha şehit oldu. Aynı bölgede dün çıkan çatışmada Uzman Çavuş Bülent Doğan şehit olmuştu.

Güvenlik güçlerince Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda arama tarama faaliyetleri sırasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın şehit olmasının ardından başlatılan operasyonda  ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Dün, PKK'lılara  yönelik başlatılan arama tarama faaliyeti sırasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Bülent Doğan şehit olmuş, ardından başlatılan operasyonda iki PKK'lı öldürülmüştü.

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Son Güncelleme: 24.03.2018 17:20
Anahtar Kelimeler:
BatmanHasankeyfKelekçi KöyüBülent Doğan
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