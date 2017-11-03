Batan gemiden kahreden haber! Meğer kaptan...

İSTANBUL Şile'de batan "Bilal Bal" isimli kargo gemisindeki kayıp mürettebattan 2'sinin cansız bedenine daha ulaşıldı. Son dakika şok bir iddia gündeme geldi: Gemi batarken gemide 1. kaptanın olmadığı iddia edildi.

Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan Türk Bayraklı 78,5 metre boyundaki "Bilal Bal" isimli kargo gemisi Şile açıklarında batmıştı. 11 mürettabattan haber alınamayan giminin enkazına Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte ulaşılmıştı.



İKİ MÜRETTEBATIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Bu sabah yapılan arama kurtarma maksatlı yapılan dalışlarda gemi içerisinde 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı. Bu iki kişinin su üstüne çıkartılması çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.



GEMİDE BİRİNCİ KAPTAN YOKMUŞ!



Ekipler kayıp olan 9 kişiyi bulmak için arama çalışmalarına devam ederken şok bir iddia gündeme geldi. Kaza anında geminin birinci kaptanının gemide olmadığı ortaya çıktı. 1. Kaptanın ara limanda gemiden indiği iddia edildi. Böylece aranan personel sayısı 8'e düştü.



RADARDAN KAYBOLMUŞ GEMİ BATMIŞTI



Bilal Bal adlı genel kargo gemisi İstanbul'dan Ereğli'ye giderken önceki Şile açıklarında radardan kayboldu. Daha sonra geminin battığı belirlenmişti.



İŞTE GEMİDEKİ MÜRETTABAT



Gemide ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemici, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı ile mürettebat harici bir kişinin bulunduğu açıklanmıştı.