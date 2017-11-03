Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112861
ALTIN
157.131
DOLAR
3.8299
STERLİN
5.0002
EURO
4.4597
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor?
Whatsapp çöktü mü?
3 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Kasım 2017 Yeni Alanya...
Aspirin kanser riskini yüzde 50 azaltıyor
Aspirin kanser riskini yüzde 50...
banner468

Batan gemiden kahreden haber! Meğer kaptan...

Şile açıklarında önceki gün batan gemideki 11 kişiyi arama çalışmalarında acı haber geldi. Aramalarda 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Geminin 1. Kaptanının gemide olmadığı ortaya çıktı

Batan gemiden kahreden haber! Meğer kaptan...

Şile açıklarında önceki gün batan gemideki 11 kişiyi arama çalışmalarında acı haber geldi. Aramalarda 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Geminin 1. Kaptanının gemide olmadığı ortaya çıktı

03 Kasım 2017 Cuma 14:02
Batan gemiden kahreden haber! Meğer kaptan...
banner404

İSTANBUL Şile'de batan "Bilal Bal" isimli kargo gemisindeki kayıp mürettebattan 2'sinin cansız bedenine daha ulaşıldı. Son dakika şok bir iddia gündeme geldi: Gemi batarken gemide 1. kaptanın olmadığı iddia edildi.
Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan Türk Bayraklı 78,5 metre boyundaki "Bilal Bal" isimli kargo gemisi Şile açıklarında batmıştı. 11 mürettabattan haber alınamayan giminin enkazına Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte ulaşılmıştı.
 
İKİ MÜRETTEBATIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
 
Bu sabah yapılan arama kurtarma maksatlı yapılan dalışlarda gemi içerisinde 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı. Bu iki kişinin su üstüne çıkartılması çalışmalarının devam ettiği duyuruldu. 
 
GEMİDE BİRİNCİ KAPTAN YOKMUŞ!
 
Ekipler kayıp olan 9 kişiyi bulmak için arama çalışmalarına devam ederken şok bir iddia gündeme geldi. Kaza anında geminin birinci kaptanının gemide olmadığı ortaya çıktı. 1. Kaptanın ara limanda gemiden indiği iddia edildi. Böylece aranan personel sayısı 8'e düştü.
 
RADARDAN KAYBOLMUŞ GEMİ BATMIŞTI
 
Bilal Bal adlı genel kargo gemisi İstanbul'dan Ereğli'ye giderken önceki Şile açıklarında radardan kayboldu. Daha sonra geminin battığı belirlenmişti.
 
İŞTE GEMİDEKİ MÜRETTABAT
 
Gemide ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemici, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı ile mürettebat harici bir kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
şileAramaBilal BalKargo Gemisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk'e hakaretten tutuklu olan Hasan Akar'a tahliye!
Atatürk'e hakaretten tutuklu olan Hasan Akar'a tahliye!
Dim Web TV sordu: Alanyalılar ucuz ete nasıl tepki verdi?
Dim Web TV sordu: Alanyalılar ucuz ete nasıl tepki verdi?
5 muvazzaf asker gözaltına alındı
5 muvazzaf asker gözaltına alındı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim