Başörtülü kıza saldıran kadına, Erdoğan'a hakaretten dava!

İSTANBUL'U Maltepe ilçesinde minibüste başörtülü kıza saldırdığı gerekçesi ile 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ayhan A.K. hakkında, bu defa da sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesi ile 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

ERDOĞAN'A HAKARET ETTİĞİ İDDİASIYLA HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede, Ayhan A.K.'nın sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği belirtildi.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI NEDENİ İLE CEZASINDA İNDİRİM İSTENDİ

Şüpheli Ayhan A.K. için, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüpheli hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından rapor düzenlendiği, rapora göre şüphelinin kısmi cezai ehliyetinin bulunduğu belirtildi. İddianamede, kısmi cezai ehliyeti bulunan şüphelinin isnat edilen suçtan cezalandırılması durumunda cezasında 6'da bir oranında "Akıl sağlığı indirimi" yapılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünden karar vermesi bekleniyor.

BAŞÖRTÜLÜ KIZA SALDIRDIĞI İDDİASI İLE YARGILANIYOR

Ayhan A. K., 13 Şubat 2017 tarihinde Maltepe'de minibüste 16 yaşındaki lise öğrencisi F.D.A.Y.'yi darp ettiği gerekçesi ile İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanıyor. Mağdurun kafasındaki saç topuzundan tutarak başını koltuk değneğine vurduğu, mağdura tekme attığı iddiası ile yargılanan Ayhan A.K., "Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama", "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Ayhan A. K. hakkındaki bu davada da savcılık, akıl sağlığı yönünden lehine olan TCK hükümlerinin dikkate alınması da talep ediyor.