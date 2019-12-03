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Başlık parası için gitti, cezaevine düştü!

Adana'dan Irak'a inşaat işinde çalışmaya giden 5 akraba, kaçak olarak çalışmaya devam ettikleri için cezaevine düştü. Cezaevine düşen akrabalardan birinin başlık parası için Irak'a gittiği öğrenildi.

GÜNDEM 03.12.2019, 11:38
Başlık parası için gitti, cezaevine düştü!
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ADANA'DAN Irak'a inşaat işinde çalışmak için giden 5 akraba, vizeleri bittiği halde kaçak olarak ülkede çalıştıkları için cezaevine konuldu. 2 buçuk aydır evlatlarından sadece 1 kere haber alan aileler ise perişan oldu. Adana'da yaşayan Abdullah Kaya (37), Ahmet Kaya (28), Ahmet Kaya (22), Feyyaz Kaya (26) ve Halil İz (24) isimli 5 akraba son 1 yıl içerisinde çeşitli dönemlerde inşaat işinde çalışmak için turist vizesi alıp Irak'ın başkenti Bağdat'a gittiler. Ancak vizeleri bittiği halde ülkede çalışmaya devam eden 5 kişi, 22 Eylül tarihinde dışarıda gezerken polis tarafından tutuklanıp cezaevine konuldu.

ÇARESİZ BEKLEYİŞ

Para karşılığında ailelerine 1 kez ulaşmayı başaran 5 akraba, "Durumumuz kötü. Hakimler duruşmalara çıkmıyor. 20 gün sonra çıkacakmışız öyle dediler. 2 kere buranın yemeklerinden zehirlendik" şeklinde haber yolladı.

"HABER ALAMIYORUZ"

Kuzenleri, oğlu ve damadı cezaevinde olan İsmail İz, maddi imkansızlık nedeniyle avukat tutamadıklarını belirterek, "Normalde vizesi bitmiş insanı kendi memleketine gönderirler fakat onlar cezaevine atmış. 2 buçuk aydır haber alamıyoruz. Kimisi 3, kimisi 5, kimisi 7, kimisi de 1 yıldır orada çalışıyor. Biz burada perişan durumdayız. Haber alamıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bize yardımcı olmasını istiyoruz. Bizim gidecek yerimiz yok. Avukat tutamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırmışız. Bir an evvel getirilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİM YANIYOR"

Ahmet Kaya'nın annesi Vatha Kaya ise oğlunu özlediğini ifade ederek, "Beni 1 kere oğlum aradı ve cezaevine girdik dedi. 20 gün sonra çıkartırlar dedi ama baktık kaç zamandır haber alamıyoruz. Gidiş o gidiş... Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah rızası için yardım istiyoruz. Benim oğlum orada. Benim yüreğim yanıyor" diye konuştu.

"OĞLUM TERÖRİST DEĞİL"

Feyyaz Kaya'nın annesi Hatice Kaya da devletten yardım isteyerek, "Benim oğlum oraya iş için gitti. Benim oğlum terörist değildir. 2 buçuk aydır haber alamıyoruz. Lütfen devletimiz bize yardımcı olsun. Benim oğlum hiçbir şey yapmadı. Kendisi kiracı ve 2 çocuğu var. Elektrik, su ve hiçbir fatura ödenemiyor. Bize yardımcı olsunlar. 2 sefer oranın yemeğinden zehirlenmişler bize söylediği oydu. Şu an işkence mi görüyorlar ne durumda bilmiyoruz" dedi.

BAŞLIK PARASI İÇİN GİTTİ

Oğlu başlık parası biriktirmek için giden 22 yaşındaki Ahmet Kaya'nın annesi Hülya Kaya ise, evladının 100 bin liraya ihtiyacı olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Oğlum başlık parası biriktirmek ve çalışmak için gitti. 2 buçuk aydan beri haber alamıyoruz. 1 kere görüştük sadece. Bağdat karıştığı için oranın hükumeti ilgilenmiyor. Hakimler mahkemeye çıkmıyormuş. Başlık parasının ismi değişti şimdi süt parası oldu ve kızın güzelliğine göre değişiyor. 30 bin lira ile 50 bin arasında fiyatlar. 40-50 başlık parası versek bir de bunun çeyiz masrafları da var. En az oğlum 100 bin lira biriktirmek zorunda. Oğlum evini kurmak için gitti."

#başlık parası #Cezaevi #Adana #inşaat
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