Başkentte aranan 2 bin 26 kişi yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son iki haftada 6 ilçede yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 26 kişi yakalandı.l

Başkentte aranan 2 bin 26 kişi yakalandı
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ANKARA Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet  Müdürlüğünce 28 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören,  Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki, cadde ve sokaklar ile umuma açık  yerlerde asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında şüpheli görülen 210 bin 180 kişi, kimlik  sorgulamasından geçirildi.

Sorgulamalarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2 bin 26  şüpheli yakalandı. Hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlar  nedeniyle adliyeye sevk edilen 214 kişi tutuklandı.

Ekiplerce kontrol edilen 43 bin 197 otomobilden 30'unun çalıntı olduğu  tespit edildi.

Ayrıca 54 motosiklete ve 227 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları  Trafik Kanunu'na aykırılıktan işlem yapıldı. Denetlemeler sırasında 844 kişiye  ise idari işlem yapıldı.

Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan aramalarda,  82'si ruhsatsız 87 tabanca, 164'ü belgesiz 171 tüfek, 81 adet kurusıkı silah, 30  adet kesici ve delici alet, 2 bin 412 adet değişik çapta fişek, 1 kilo 296 gram  uyuşturucu madde, 2 bin 813 adet uyuşturucu hap, 5 bin 571 adet kaçak bandrolsüz  sigara ele geçirildi.

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