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Başkentin tarihi mahallesinde 7 ev yandı

Ankara Kalesi'nin de bulunduğu tarihi Kale Mahallesi'nde çıkan ve itfaiye ekiplerince yaklaşık 4 saatte söndürülen yangın, 7 evi kullanılamaz hale getirdi. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye araçlarının giremediği bölgede yangına müdahale eden ekipler zor anlar yaşadı.

Başkentin tarihi mahallesinde 7 ev yandı

Ankara Kalesi'nin de bulunduğu tarihi Kale Mahallesi'nde çıkan ve itfaiye ekiplerince yaklaşık 4 saatte söndürülen yangın, 7 evi kullanılamaz hale getirdi. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye araçlarının giremediği bölgede yangına müdahale eden ekipler zor anlar yaşadı.

04 Mayıs 2018 Cuma 08:02
Başkentin tarihi mahallesinde 7 ev yandı
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ANKARA'da tarihi Kale Mahallesi'nde bir evin çatısında çıkan ve bitişiğindeki binalara da sıçrayan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi. Altındağ'da, Ankara Kalesi'nin de bulunduğu tarihi mahalledeki Arslanhane Sokağı'nda Ahmet Bağban'a ait depo olarak kullanılan bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bitişikteki binalara da sıçrayan yangın sonrası mahalle alevler ve yoğun duman altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evleri alevler içinde kalan aileler ise kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle itfaiye araçlarının giremediği bölgede zor anlar yaşadı. Ara sokaklardan birbirine eklenen hortumlarla alevlere su sıkan itfaiye ekipleri, çatılara çıkarak müdahalede bulundu.

Mahsur kalan hayvanları için gözyaşı döktü

Evinin çatısı alev alan ve komşularının durumu bildirmesiyle dışarı çıkan Şerife Karaaslan, içeride mahsur kalan kedi, köpek ve kuşları için endişelendi. Komşularının teselli etmeye çalıştığı Karaaslan, yangın kontrol altına alındıktan sonra hayvanlarının durumunu öğrenmek için evine koştu. Gözyaşlarına boğulan yaşlı kadın içeri girer girmez sarıldığı hayvanlarının hayatta olmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Alevlerin sesini duyarak uyandı

Yangında evini saran alevlerin sesini duyarak uyanan 75 yaşındaki Mürüvvet Ayaydın da yoğun duman içinde kendini dışarı attı. Yalnız yaşayan ve elindeki cep telefonuyla yakınlarına haber veren Ayaydın, yangının çıktığı sokağın köşesinden itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içinde izledi. Bu olayda her şeyini kaybettiğini belirten Ayaydın, her şeye rağmen hala hayatta olduğu için şükredip dua etti. Evi tamamen yanan Emine Yemez de çocuklarını yanına alarak komşularına sığındı.

 Ulus bölgesi dumanlar altında kaldı

Selçuklu dönemine ait tarihi Arslanhane Camisi'nin alt sokağındaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren zorlu mücadelesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Tarihi Ankara evlerinin bulunduğu bölgedeki yangının büyümeden söndürülmesiyle çevredeki tarihi yapılar da büyük tehlike atlattı. Mahalledeki 7 evin yanarak kullanılamaz hale geldiği sokaktan yükselen yoğun duman, Ulus bölgesini uzun süre etkisi altına aldı.

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