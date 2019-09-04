Başkent kulislerinde bomba etkisi yaratan söylenti

ALİ Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı'nı genişletmek" amacıyla eski Başbakan Tansu Çiller ile bir araya geldiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU?

AK Parti'de devam eden ihraç tartışmalarının gölgesinde gerçekleşen bu görüşmede Erdoğan'ın Çiller'e "merkez sağ seçmenin Cumhur İttifakı bileşeni içinde yer alması gerektiği konusunda görüşlerini paylaştığı" ifade ediliyor. Çiller'in de Erdoğan'ın bu yaklaşımına "sıcak baktığı" değerlendiriliyor.

İYİ PARTİ'NİN HAMLESİNE KARŞILIK MI VERİLECEK?

Kulislerde, İYİ Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra rotasını 2023'e çevirdiği ve "merkez sağ hamlesi yapmak istediği" anımsatılırken, Erdoğan'ın "Millet İttifakı'nın bu hamlesine karşı Çiller kartını açabileceği" konuşuluyor.