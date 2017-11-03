Başkanlık ibresi Yazıcı’ya dönüyor

AK Parti’de, bu ay yapılacak Meclis’in “kırmızı plakalı” koltukları için kulisler iyice hareketlendi. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın şu ana kadar Meclis Başkanı seçimiyle ilgili renk vermemesi nedeniyle parti içinde İsmail Kahraman’ın yeniden adaylık olasılığının azaldığı iddiası konuşulurken, Kahraman ile birlikte başkan adaylığı için dillendirilen yedi isim arasında ibrenin Hayati Yazıcı’ya döndüğü öne sürülüyor.

İç Tüzük’teki iki yıllık görev süresi sınırlaması nedeniyle TBMM Başkanı, TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri, grup başkanvekillikleri ve komisyon başkanlıkları için Ak Parti’de “seçim” heyecanı yaşanıyor.



GÖZLER 6 KASIM’DA



TBMM İdare Amirliği ve katip üyelikler için Ak Parti grubunun serbest bırakılması düşünülürken, Başkanlık, TBMM başkanvekillikleri ve grup başkanvekillikleri için adaylar ise parti yönetimince şekillendirilecek. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ana kadar yapılacak seçimlere ilişkin aday ismi bazında herhangi bir işaret vermezken, gözler 6 Kasım Pazartesi günü toplanacak Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) çevrildi. Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek MYK’da hem seçim takviminin hem de aday isimlerinin masaya yatırılması bekleniyor.



OLASILIK ZAYIFLIYOR



Ak Parti’deki değişim rüzgarının Meclis seçimlerine de yansıyıp yansımayacağı merakla beklenirken, kulislerde Kahraman’ın yeniden başkanlığa aday gösterilmesi olasılığının giderek zayıfladığı konuşuluyor. Hatta kulislerde, Kahraman’ın, Erdoğan’ı bu anlamda sıkıntıya düşürmemek için önümüzdeki günlerde aday olmadığını açıklayacağı iddiası da dillendiriliyor. Ancak parti içinde her şeye rağmen Kahraman’a “yüzde 50” şans tanıyanlar da bulunuyor.



KADIN İDARE AMİRİ



Parti kulislerde Erdoğan’ın son kabine revizyonunda olduğu gibi TBMM seçimlerinde de “sürpriz” yapabileceği konuşuluyor. Bu çerçevede, Erdoğan’ın isteği doğrultusunda bir TBMM Başkanvekilliği ya da bir grup başkanvekilliğine kadın bir ismin getirilebileceği, ayrıca Ak Parti’de ilk kez bir kadın milletvekilinin TBMM İdare Amirliği’ne getirilebileceği kaydediliyor.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni öngören Anayasa değişikliğinin Meclis görüşmelerinde Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın kendisini kürsüye kelepçelemesinin ardından, özellikle kadınların başrolde olduğu bu tür durumlara müdahale açısından Ak Parti’nin iki idare amirinden en az birinin “kadın” olması gerektiği görüşü ifade edilmişti.



YİNE BİR RİZELİ



Ak Parti kulislerinde başkanlık için Kahraman’ın yanı sıra aralarında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, eski Milli eğitim Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya’nın da bulunduğu çok sayıda aday ismi telaffuz ediliyor. Kulislerde son virajda Rizeli olan Başkan Kahraman’ın yerine büyük olasılıkla yine Rizeli olan Yazıcı’nın seçileceği ifade ediliyor.