Başkanlığı düşürülen MHP'li isim için YSK kararını verdi

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Atlı'nın "belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı"na karar verdi. Karar sabıka kaydı bulunan Atlı'nın mennu hakların iadesi kararını süresinde verememesi nedeniyle alındı. Mazbatanın seçimde en yüksek oyu alan Saadet Partili Kazım Özgan'a verilmesini kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Adana'da MHP tarafından Kozan Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ve seçimi kazanan Nihat Atlı'nın başkanlığı, Saadet Partisi'nin başvurusu sonucu İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Saadet Partisi, seçimlerde ikinci olan adayı Kazım Özgan'ın başkan olması gerektiği yönünde YSK'ye talep dilekçesi verdi.