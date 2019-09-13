Başkanlardan talep dosyası

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Beştepe’de büyükşehir belediye başkanlarıyla buluşmasında CHP’li başkanlar belediye yönetimine yapmak istedikleri atamaları gündeme getirerek, ilgili bakanlıkların ya çok geç onay verdiklerini ya da vermediklerini; bu nedenle “ellerinin kollarının bağlı kaldığını” ifade ettiler. Erdoğan da ilgili bakanlara süreçlerin hızlandırılması ve bu konuda çalışma yapılması için talimat verdi. Toplantıda ayrıca büyük projelerin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan mali kaynak ve finansman konuları da gündeme geldi. Başkanların taleplerini not alan Erdoğan, dile getirilen tüm sorunlar için çalışma yapılacağını ifade etti. Erdoğan, özellikle CHP’li başkanların ifade ettiği bu sorunların çözümü için oluşturulmasına karar verilen komisyonun faaliyetlerine başlamasından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la değerlendirme yapılması gerektiğini kaydetti.

İLK TOPLANTI HAFTAYA

Erdoğan başkanlığındaki toplantının ardından nüfusun büyük bölümünün yaşadığı büyükşehirlerdeki problemlerin gözden geçirilmesi ve Büyükşehir Yasası’nın değerlendirilmesi için komisyon kurulması kararı çıktı. Komisyonun başkanlığını üstlenecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın önümüzdeki hafta bakanları ve başkanları ilk toplantıya çağırarak düğmeye basılması planlanıyor.Yerel Yönetim Politikaları Kurulu bu yılın başında Erdoğan’ın talimatı ile başlattığı çalışma kapsamında yerel yönetimlerde 51 ilin de büyükşehirlerde olduğu gibi bütün şehre hizmet vermesinin önünün açılmasının içinde olduğu yerel yönetim reformunu gündeme aldı. Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti kurmaylarının çalışmasına göre belediye başkanı ve belediye meclislerinin yetkilerinin yeniden ele alınması planlanıyor.