Başkan Yücel: 'Kazanan Alanya olsun'

GÜNLERDİR beklenen seçimler geldi çattı. Türkiye genelinde oylar 08.00 itibariyle kullanılmaya başlandı. Alanya'da 206 bin 776 seçmen 669 sandıkta bugün oylarını kullanacak. Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel de Kestel İlköğretim Okulu 2184 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

'KAZANAN ALANYA OLSUN'

Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yücel, “Demokrasimizin tecelli edeceği seçim gününe geldik. Hayırlısıyla oyumuzu kullandık. Alanyamızın geleceğini belirleyecek bu seçimin herkes için en hayırlı şekilde sonuçlanmasını diliyorum. Kazanan Alanya olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Yücel’e oy kullanma işlemleri sırasında Cumhur İttifakı ortakları Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Mustafa Demirağ, Hüseyin Güney ve meclis üyesi adayları da eşlik etti.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 10:06