Başkan Türel'den, Alanyalı kanser hastası çocuğa dayalı döşeli ev

Alper KUTAY/ ÖZEL HABER

OBA'DA faaliyet gösteren TED Alanya Koleji Ortaokulu yöneticileri, lösemi hastası Kazım Kurt'un tedavisi için yardım kampanyası başlattı ancak minik çocuğun Antalya'da tedavi olması gerektiği için ailesinin de yanında kalması gerekiyordu. Engelli baba, Antalya'da bir odalı bir ev kiraladı ancak evde yatacak bir yatak dahi yoktu. Bu durumdan Yeni Alanya Gazetesi Politika Editörü ve Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay'ı haberdar eden TED Alanya Koleji yöneticileri, Kutay'dan kampanyaya destek vermesini istediler. Devletten engelli maaşı alan ve bir firmada yevmiyeli işçi olarak çalışan babanın maddi durumunun iyi olmadığı, maddi imkanlarının sınırlı olduğunu söyleyen okul yöneticilerinin talebiyle harekete geçen Kutay, hemen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile irtibata geçerek Obalı minik Kazım'ın durumunu aktardı. Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören ve ailesinin yanında kalması gerektiği belirtilen Kazım Kurt ile hemen ilgilenme sözü veren Türel, Kurt ailesine tedavi süresince barınmaları için dayalı döşeli bir ev tahsis etti, ardından tüm ihtiyaçlarını karşılama sözü verdi. Baba Nevzat Kurt, kendisini hemen arayarak evin anahtarını bulunduğu yere gönderen ve ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılama sözü veren Başkan Türel'e teşekkür etti.