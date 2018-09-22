Başkan Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak projeyi açıkladı!

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki 3. Havalimanı'nda gerçekleştirilen Teknofest etkiliğinde konuştu. Erdoğan, ''Gerçek anlamda bağımsızlığın şartı teknoloji üretmek ve ihraç etmektir.'' dedi.

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN ÖĞRENCİLER

Başkan Erdoğan, ''Mühendislik öğrensin diye Batı'ya gönderdiğimiz gençler zihinleri iğfal edilmiş halde ülke için zehirli halde geri dönmüştür.'' diye konuştu.

''BAĞIMSIZLIĞIN ŞARTI TEKNOLOJİK ÜRETİMDİR''

"Teknoloji konusunda sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece, hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız. Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır.''

MİLLİ TEKONOLOJİ HAMLESİ

Sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece özgürlüğümüzü garanti atına alamayız. Her yenilik gibi teknolojideki ilk aşama da hayal edebilmektir. Ne zaman hayal etmeyi bıraktıysak o zaman gerilemeye başladık. Milli Teknoloji Hamlesi'nin ve bu anlamda Teknofest'in bir sıçrama olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür. Buradan dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı, ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya davet ediyorum.

Teknofest kapsamındaki yarışmalara 5 binden fazla takımın katılması başlı başına bir iftihar meselesidir. Yıllardır hayranlıkla izlediğimiz pek çok etkinlik artık ülkemizde düzenleniyor.

MİLLİ GÜVENLİĞİN ÖNEMİ

Günümüzde güvenlik kavramının anlamı değişti. Fiziki güvenliği siber güvenlik, yapay zekayla tahkim etmiyorsanız kendinizi kandırırsınız. Dijital güvenliğiniz yoksa istediğiniz kadar fiziki tedbir uygulayın, gerçek amanda özgürlüğünüzü sağlayamazsınız. Bizim ecdadımız yıllardır kendi döneminin teknolojisine öncülük etmiş ne yazık ki daha sonra liderliği elinden kaçırmıştır.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Türkiye, savunma sanayi ihtiyaçlarının yüzde 65'ini kendisi üretebilen bir ülke durumuna gelmiştir. Sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmadık, ihracat yapar hale de geldik. Şu an 600 adet ayrı milli savunma projesi yürütülüyor. Bu noktaya gelmemiş olmasaydık, yurt içinde ve dışında yürüttüğümüz operasyonlarda çok büyük zorluklar yaşıyor olurduk.

''BİZE DOST GÖRÜNENLER, TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM EDİYOR''

Bize silah teknolojisi vermeyi reddedenler, terör örgütlerine 19 bin TIR silah mühimmat gönderiyorlar, 3 bin kargo uçağıyla silah mühimmat gönderiyorlar; bunlar bize dost görünenler, stratejik ortak görünenler.

ERDOĞAN'DAN GENÇLERE ÇAĞRI

Önümüze çıkarılan engeller bizim moralimizi bozmuyor, çalışma şevkimizi artırıyor. Siz gençleri gördükçe geleceğimize olan güvenimiz daha da artıyor. Buradan gençlerimize sesleniyorum. Lütfen hayalleriniz peşinden gidin. Siz bu yoldan gittiğinizde yanınızda tüm imkanlarıyla devletinizi bulacaksınız.

Eğer Tayyip Erdoğan sizin yaşlarınızdayken ilk karşılaştığı zorluk karşısında pes edip evine dönseydi bugün burada olamazdı. Yüreğinizdeki iman asla bitmeyecek olan en önemli sermayenizdir.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2018, 16:13