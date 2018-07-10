Başkan Erdoğan KKTC'de

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa’daki Ercan Uluslararası Havalimanına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında KKTC’li bakanların, milletvekillerinin ve iş adamlarının katıldığı bir tören ile karşılandı. Yaklaşık bin kişinin ise Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için havalimanın otoparkına geldiği öğrenildi.

