Başkan Erdoğan: EURO 2024 için koşulları yerine getirdik

Son dakika! Başkan Erdoğan, yarın düzenlenecek EURO 2024 ev sahipliği toplantısı için "Adil değerlendirme bekliyoruz. Türkiye koşulları yerine getirdi." dedi

Başkan Erdoğan: EURO 2024 için koşulları yerine getirdik
banner404

TÜRKİYE ve Almanya'nın aday olduğu EURO 2024'ü düzenleyecek ülke yarın belli olacak. UEFA başkanı, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024'ün ev sahibini belirleyecek.

17 ÜYE, EV SAHİBİNİ SEÇECEK

UEFA Başkan Yardımcısı Alman Reinhard Grindel, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Türk Servet Yardımcı ve İsveçli Lars-Christer Olsson dışında kalan 17 kişi EURO 2024 organizasyonunu düzenleyecek ülkeyi seçecek...

BAŞKAN ERDOĞAN: ADİL DEĞERLENDİRME BEKLİYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan EURO 2024'e ev sahipliği için Türkiye'nin koşulları yerine getirdiğini vurgulayarak, "Adil bir değerlendirme bekliyoruz." dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
AŞT, 21 oyunla 12 Ekim’de 'Perde' diyecek
AŞT, 21 oyunla 12 Ekim’de 'Perde' diyecek
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479