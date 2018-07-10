Başkan Erdoğan'a en yakın isim kadro dışı kaldı!

BAŞKAN Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Eski Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Hollanda ziyareti sırasında sınır dışı edilmesiyle Hollanda ve Türkiye arasında kriz çıkmıştı. Kaya yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte kabine dışı kaldı.

"KABA VE SERT BİR MUAMELEYE MARUZ KALDIK" DEMİŞTİ

Hollanda ile Türkiye arasındaki gerilim hakkında açıklamalar yapan Eski Bakan Kaya, "Hollanda'da acı bir gece yaşadık. Maslahatgüzarımız gözaltına alındı. Korumalarım ve danışmanım beş kişilik ekibim gözaltına alındı. Polisler eşliğinde Almanya sınırındaki polis merkezine götürüldük ve 1.5 saat burada bekletildik. Kaba ve sert bir muameleye maruz kaldık" ifadelerini kullanmıştı.

YERİNE ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Fatma Betül Sayan Kaya yerine getirilen isim Zehra Zümrüt Selçuk oldu.