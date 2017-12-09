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Başkan açıkladı! Bir CHP'li belediye daha inceleniyor

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmasından sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den müfettiş açıklaması geldi. Gürün, hiçbir şikayet olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı'ndan 2 müfettişin denetim yapacağını söyledi

Başkan açıkladı! Bir CHP'li belediye daha inceleniyor

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmasından sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den müfettiş açıklaması geldi. Gürün, hiçbir şikayet olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı'ndan 2 müfettişin denetim yapacağını söyledi

09 Aralık 2017 Cumartesi 16:04
Başkan açıkladı! Bir CHP'li belediye daha inceleniyor
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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi görevinden uzaklaştırması ardından gözler, diğer CHP'li belediyelere çevrildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, "İçişleri Bakanlığı'ndan 2 müfettiş, pazartesi günü belediyemize gelerek denetim yapacak. Bugüne kadar birçok kez denetim geçirdik. Kapımız herkese açık. Anlımız ak, başımız dik. Yasalara uygun görevimizi yürütüyoruz. Hiçbir şikayet olmadığı halde sürekli denetim yapılması bizim açımızdan manidar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
CHPİçişleri BakanlığıAtaşehirBattal İlgezdi
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