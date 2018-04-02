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Başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenince...

Ayaş Cezaevi'nde uyuşturucu ticareti yapmaktan yatan bir kişi, başka bir erkekle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü eşini öldürmek için geldiği Adana'da polis tarafından yakalandı

Başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenince...

Ayaş Cezaevi'nde uyuşturucu ticareti yapmaktan yatan bir kişi, başka bir erkekle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü eşini öldürmek için geldiği Adana'da polis tarafından yakalandı

02 Nisan 2018 Pazartesi 09:40
Başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenince...
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ANKARA Ayaş Cezaevi'nde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yatan bir kişi, başka bir erkekle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü eşini öldürmek için geldiği Adana'da polis tarafından yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla Ankara Ayaş Cezaevi'nde yatan İbrahim B.'nin cezaevinden kaçtığını ve Adana'ya geleceğini belirledi.

Başka bir erkekle ilişkisi olduğunu ve onunla birlikte gittiğini ileri sürdüğü eşi Fatma B.'yi öldürmek için cezaevinden firar ettiği tespit edilen İbrahim B.'nin yakalanması için polis alarma geçti. 

Hem kadının adresinde hem de hükümlünün kaçtıktan sonra gidebileceği yerlerde önlem alındı. Polis yaptığı çalışmada hükümlünün bir araçla D-400 karayolunu kullanarak Adana'ya giriş yapmak üzere olduğunu tespit etti. Karayolunda pusu atarak aracı bekleyen ekipler, bir süre sonra hükümlünün bulunduğu aracı durdurmak istedi. Ancak hükümlü polisi görünce kaçtı. Kısa süren kovalamanın ardından firari hükümlü yakalandı. 

Gözaltına alınan İbrahim B.'nin, "Ben namusumu temizlemek için kaçtım bırakın beni" dediği öğrenildi. 
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Ayaş CezaeviUyuşturucuAdana
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