Başını pres makinasına sıkıştıran 18 yaşındaki işçi öldü

OLAY, bugün saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki döküm fabrikada meydana geldi. Sufyan Al Ali, çalıştığı sırada iddiaya göre bir anlık dalgınlık sonucu başını pres makinasına sıkıştırdı. Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sıkıştığı yerden kurtulan Ali, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ali'nin cesedi otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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