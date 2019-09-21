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Basın toplantısında FOX TV muhabirine çok kızdı: Dürüst olun

ABD ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tank palet fabrikasıyla ilgili bir soru yönelten FOX TV muhabirine çok sert sözlerle karşılık verdi.

GÜNDEM 21.09.2019, 14:12
Basın toplantısında FOX TV muhabirine çok kızdı: Dürüst olun
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TEKNOFEST ziyareti sonrası ABD yolculuğu için gittiği İstanbul Havalimanı'nda basın açıklamasında bulundu. FOX TV muhabirinin tank palet fabrikasının satışıyla ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili sorduğu soruya yanıt veren Erdoğan, FOX TV'nin dürüst olmadığını dile getirerek sert açıklamalarda bulundu.Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"MÜDDEİ İDDİASINI ISPATLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR"

FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var önce bunu öğreneceksiniz. Müddei iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mıdır satılmamış mıdır bunu ortaya çıkarması lazım.

FOX TV'YE ÇOK SERT SÖZLER

Burası kiraya verilmiştir. Biz bir işi yaptığımızda ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız. Ne işçi ne de memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tarz yalanlar üstüne kurduğu için bana ne getirir diye düşünüyor. Bu zat belediyelerden kimse çıkarılmayacak çıkarılırsa bunlar bana gelsin demedi mi? Bütün belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Ne oldu? Bunlarla ilgili FOX bir haber yapıyor mu? FOX, işçi emekçi arkadaşlarımızın yanında duruyor mu? Önce yayın politikasını bir kez FOX'un değiştirmesi lazım. Partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu'na gereken cevabı verdi. Ama hiç aynı yerde tökezleyip duruyor.

#fox tv #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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