Basın toplantısına damga vuran soru! Yıldırım, cevap vermedi

YILAN hikayesine dönen İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'la ilgili soruya cevap vermedi.

"İSTANBUL İL BAŞKANI İSTİFA EDECEK Mİ?"

Basın toplanıtısında söz alan gazetecilerden biri, 2014 yerel seçimleri ile 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin rakamları verip Yıldırım'a "İstanbul İl Başkanı istifa edecek mi?" sorusunu yöneltti.

YILDIRIM CEVAP VERMEDİ

Yıldırım'ın diğer sorulara yanıt verip bu soruyu geçiştirmesi dikkat çekti.

'İstanbul İl Başkanı İstifa Edecek mi?' Sorusuna Binali Yıldırım Cevap Verdi

Sorunun yöneltildiği esnada Şenocak'ın yüz ifadesi dikkat çekti

BAYRAM ŞENOCAK'LA ARASINDA SORUN MU VAR?

Yıldırım, bir başka gazetecinin "AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'la aranızda sorun olduğu yönünde iddialar var. Bunlar için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da "Görüyorsunuz yan yana oturuyoruz. Dedikodulara göre amel edilmez" şeklinde cevap verdi.