Basın toplantısına damga vuran olay! Erdoğan, Hilal Kaplan'ı seçti
ABD Başkanı Trump, ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dost canlısı bir gazeteci seçmesini istedi. Erdoğan'ın da tercihini Hilal Kaplan'dan yana kullanması sonrası yaşanan diyaloglar ortaya renkli görüntüler çıkardı.
BEYAZ Saray'daki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası gerçekleştirdikleri basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den 'sadece dost canlısı' gazetecilerden soru alınacağını söylemesi iki liderin gülüşmesine sebep oldu.
ERDOĞAN, HİLAL KAPLAN'I SEÇTİ
ABD Başkanı Trump, "Sadece dost canlısı gazeteciler, onlardan çok fazla yok zaten" sözlerinin ardından Erdoğan'dan birini seçmesini isterken; Cumhurbaşkanı'nın tercihi Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan oldu.
"HABER YAPTIĞINIZA EMİN MİSİNİZ?"
Hilal Kaplan'ın kendisine yönelttiği sorunun ardından bir soru da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormasını isteyen Trump, Kaplan'ın bir an duraklamasının ardından da şunları söyledi: "Haber yaptığınıza emin misiniz? O soruyla Türkiye için çalışmıyor musunuz?" ABD Başkanı'nın yorumu, iki liderin gülüşmesine sebep oldu.
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