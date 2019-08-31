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Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi görevlendirildi.

GÜNDEM 31.08.2019, 10:09 Melike Temir
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine atama
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KONUYA ilişkin atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Hamdi Kılıç, Mehmet Zahid Sobacı, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Mehmet Emin Babacan, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mücahid Eker görevlendirildi. Söz konusu görevlendirilmeler 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5’nci maddesi gereğince yapıldı.

#Basın İlan Kurumu #genel kurul #recep tayyip erdoğan #cumhurbaşkanı
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