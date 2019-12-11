Başı ve kolları olmayan cesedin kimliği belirlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 ay önce Sarıseki sahiline vuran, başı ve kolları olmayan cesedin balık avı için denize açılan Hakan Şen'e (35) ait olduğu belirlendi
GÜNDEM 11.12.2019, 18:35
ARSUZ İlçesi Karaağaç Mahallesi'nde geçtiğimiz şubat ayında balık avı için denize açılan Hakan Şen'den bir daha haber alınamadı. Yapılan tüm çalışmaya rağmen Şen'den bize rastlanmadı. 4 ay önce Sarıseki sahiline başı ve kolları olmayan erkek cesedi vurdu. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kayıp kişilerden alınan DNA örnekleriyle cesetten alınan örneklerin karşılaştırılması sonucu cesedin kayıp Hakan Şen'e ait olduğu belirlendi. Aile, cenazeyi toprağa vermek üzere teslim aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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