Başbakanlık görevlisi Uslu da inkara başladı

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’ndaki eylemlerle ilgili 221 sanığın yargılandığı “çatı” davasına sanık savunmalarıyla devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan’da görülen duruşmada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın eski yaveri darbeci Levent Türkkan’ın ‘örgüt abisi’ olduğu belirtilen ve olay tarihinde Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan sanık Muhammet Uslu savunma yaptı.

FETÖ’cü olmadığını, aksine örgüte karşı çalışmalarda yer aldığını iddia eden Uslu, darbe girişimi günü Milli Eğitim Bakanlığına uzmanlık tezini teslim etmeye gittiğini söyledi. Akşam uçakların alçaktan uçmaya başlamasıyla normal olmayan şeyler yaşandığını düşündüğünü dile getiren Uslu, özel kalem müdürünü arayarak “Geleyim mi?” diye sorduğunu, “Sen bilirsin” yanıtını alınca aracıyla buraya geçtiğini belirtti.

‘Darbeci olsam kaçardım’

Başbakanlık’ta, Süleyman Soylu’nun da aralarında yer aldığı bazı bakanların bulunduğunu, kendisinin de sabah saatlerine kadar çalıştığını ileri süren Uslu, 19 Temmuz’da gözaltına alındığı ana kadar sürekli çalıştığını savundu. Sanık Uslu, “Darbeci olsaydım, geçerli pasaportum ve vizem vardı, çalışmak yerine yurt dışına çıkabilirdim” ifadesini kullandı.

Gözaltında kendisine Levent Türkkan’ı tanıyıp tanımadığının sorulduğunu bildiren Uslu, zaman zaman Başbakanlık’a geldiğinde görüştüğünü söylediğini aktardı. Uslu, bunun üzerine polislerin kendisine “Abisin o zaman” dediğini, ifadesindeki bir çok şeyin tehditle yazdırıldığını iddia etti.

Mahkeme Başkanı, sanığın, sulh ceza hakimliğinde avukat huzurunda kayıt altına alınan ve FETÖ mensubu olduğunu itiraf ettiği ifadesini okudu. Uslu ise sulh ceza hakimliği ve öncesinde verdiği tüm ifadeleri reddettiğine dikkati çekti.

Türkkan’a kayıt cihazları vermiş

Muhammet Uslu, FETÖ üyesi olduğunu, örgütte ‘abi’ konumunda olduğunu, ‘Murat’ kod adını kullandığını, Kara Kuvvetleri’ndeki askerlerin kendisine bağlandığını anlatmıştı. Levent Türkkan’ın kod adının ‘Ahmet’ olduğunu söyleyen Uslu, Türkkan ve Genelkurmay’da çalışan Gökhan Eski Y.’ye verdiği ses kayıt cihazlarıyla Genelkurmay Başkanı’nı dinlediklerini itiraf etmişti. Birçok darbecinin adını veren Uslu, 15 Temmuz öncesinde evinde ‘Ahmet’ kod adlı Levent Yarbay ile ‘Salih’ kod adlı Gökhan Yarbay’ın katıldığı darbe toplantısı yapıldığını da anlatmıştı.