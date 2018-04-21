Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünya devi Apple'da büyük şok! Son 2 günde...
Dünya devi Apple'da büyük şok!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çığır açacak buluş! Derinin rengi değişip kanseri haber verecek
Çığır açacak buluş! Derinin rengi...
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi...

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı çağrısı: Elini çabuk tut

Meclis'te konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "CHP'de adaylık açıklayanlar ardı ardına devam ediyor. Kemal Bey'e tavsiyem elini çabuk tutsun, sonra sıra kalmayacak" dedi

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı çağrısı: Elini çabuk tut

Meclis'te konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "CHP'de adaylık açıklayanlar ardı ardına devam ediyor. Kemal Bey'e tavsiyem elini çabuk tutsun, sonra sıra kalmayacak" dedi

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:44
Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı çağrısı: Elini çabuk tut
banner404

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. "Son Başbakan olarak sizden helallik istiyorum" diyen Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da ilginç bir çağrıda bulundu.

"SONRA SIRA KALMAYACAK"

Yıldırım "CHP'de adaylık açıklayanlar ardı ardına devam ediyor. Kemal Bey'e tavsiyem elini çabuk tutsun, sonra sıra kalmayacak" ifadelerini kullanırken bu sözler AK Parti sıralarından büyük alkış aldı.

"HER ZAMAN SEÇİME HAZIR OLMAK ZORUNDASINIZ"

 Başbakan Yıldırım yarıca, "Bu seçimin zamansız olduğu, baskın olduğu gibi söylemlerin bir altyapısı yoktur, gerekçesi yoktur; siyasi partiler, ister muhalefet ister iktidar olsun, her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 21.04.2018 09:51
Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımMeclis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK açıkladı! Gri listede yer alan terörist öldürüldü
TSK açıkladı! Gri listede yer alan terörist öldürüldü
Patronla rekabet tazminatsız attırır
Patronla rekabet tazminatsız attırır
DEAŞ’ın kafa kesen celladı yakalandı!
DEAŞ’ın kafa kesen celladı yakalandı!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim