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Başbakan’dan Almanya’ya “teenni“ çağrısı: Konuşarak çözebiliriz

Almanya ile yaşanan kriz hakkında konuşan Başbakan Yıldırım, "Benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir. İlişkilerin zarar görmesinin Almanya'ya da Türkiye'ye de yararı yok." dedi

Başbakan’dan Almanya’ya “teenni“ çağrısı: Konuşarak çözebiliriz

Almanya ile yaşanan kriz hakkında konuşan Başbakan Yıldırım, "Benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir. İlişkilerin zarar görmesinin Almanya'ya da Türkiye'ye de yararı yok." dedi

21 Temmuz 2017 Cuma 15:02
Başbakan’dan Almanya’ya “teenni“ çağrısı: Konuşarak çözebiliriz
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CUMA namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan  Binali Yıldırım, "Hükümetimiz  Almanya'yı stratejik ortak olarak görmeye devam ediyor. Zaman zaman iç siyasetten kaynaklanan mülahazalarla ilişkilerde gerginleşme olabiliyor. Benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir. İlişkilerin zarar görmesinin  Almanya'ya da yararı yok  Türkiye'ye de yararı yok" dedi. Deprem hakkında da konuşan Yıldırım, "Şu ana kadar raporlanan bir can kaybı söz konusu değil. 354 yaralımız var" ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

EGE'DEKİ DEPREM

"Bütün alanlar tarandı, şu ana kadar raporlanan can kaybı söz konusu değil. 354 vatandaşımızın tedavileri görüldü, tedavisi devam eden 24 vatandaşımız var. Oradaki tahliyeler için gerekli tedbirler alınıyor."

ALMANYA GERİLİMİ

" Almanya  Türkiye ile ezeli bir stratejik ortaktır, 1. Dünya Savaşı'nda beraber olduk. Onun öncesinde de Osmanlı İmparatorlu ilişkilerinin de köklü bir geçmişi var, bugün de hükümetimiz stratejik ortak olarak görmeye devam ediyor. Zaman zaman mülahazalarla ilişkilerde gerginleşme olabiliyor, benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir. İlişkilerin zarar görmesinin  Almanya'ya da  Türkiye'ye de yararı yok. En büyük gergilik gerek terör örgütü FETÖ gerek terör örgütü  PKK'nın faaliyetlerini sürdürmesi. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bizim isteğimiz uluslararası hukukun gereği. Olayları daha fazla germenin bir anlamı yok. 68 Alman menşeli şirkete soruşturma, yalandır, böyle bir şey yok. O şirketler birer Türk şirketidir. O şirketlerden birinin ismini vatandaş duyduğunda Türk şirketi olarak düşünür. Yatırımcıları tedirginliğe itecek açıklamalardan uzak durmak lazım. Alman yetkililere sesleniyorum. Aramızdaki bütün meseleleri biz konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz."
MESCİD-İ AKSA

"Güvenlik amacıyla  İsrail girişleri sınırlandırdı. X-Ray cihazları konuldu. Bu hafta açacaklarını ilan etmişlerdi. Cumhurbaşkanımız  İsrail  Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yaptı. Çok açık şekilde ifade ettik.  İsrail tarafının ısrarla söylediği, yasak uygulamaktan yana değiliz, terör olayına meydan vermemek için emniyet tedbirini artırdık. Tek tek aramaya kalkarsanız orada ibadet de zorlaşır. Bu konuda İslam dünyasının hassasiyeti had safhadadır.  Hükümet olarak gereken temaslarımızı sürdürüyoruz."

OHAL BAŞVURULARI

"Askeri okullarda özellikle Harp Okulları'nda okuyanların tamamını başka üniversitelere yerleştirdik. Buralara 15 Temmuz öncesi kayıtlı olan kimseyi almadık. Bu bir prensip karardır. Bu öğrencilerin hak kaybı söz konusu değildir. OHAL inceleme komisyonuna gelecek bir konu da değildir."

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTürkiyeKriz
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