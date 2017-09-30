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Başbakan Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Hasan Gemici Spor Salonu'nda AK Parti İzmit 4. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Yıldırım, burada bir konuşma yapıyor

Başbakan Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Hasan Gemici Spor Salonu'nda AK Parti İzmit 4. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Yıldırım, burada bir konuşma yapıyor

30 Eylül 2017 Cumartesi 13:39
Başbakan Yıldırım konuşuyor
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GEÇTİĞİMİZ 15 yılda AK parti'nin milletle beraber diriliş ve yükseliş destanını anlayamayanlar var. Bunlar kurucu genel başkanımızı, cumhurbaşkanımızı daha yolun başında yasaklı hale getirmediler mi? Ama millet bunlara gereken dersi verdi. Bu teşkilat 15 yılda, 12 seçimde yüzünün akıyla çıktı.

Yasaklamaya çalıştılar, olmadı. Partiyi kapatmaya çalıştılar, olmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimini engellemeye çalıştılar, olmadı. Bu defa 15 Temmuz'da Pensilvanya'dan yönetilen küresel terör örgütünü devreye sokmaya çalıştılar. Recep Tayyip Erdoğan, Hükümetiyle, milletiyle dersini verdi. Halkın gücü tankın gücünü yendi. O gece liderinin etrafında 80 milyon tek ses oldu. 

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Binali YıldırımHasan Gemici Spor SalonuRecep Tayyip ErdoğanHükümet
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