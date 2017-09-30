Başbakan Yıldırım konuşuyor

GEÇTİĞİMİZ 15 yılda AK parti'nin milletle beraber diriliş ve yükseliş destanını anlayamayanlar var. Bunlar kurucu genel başkanımızı, cumhurbaşkanımızı daha yolun başında yasaklı hale getirmediler mi? Ama millet bunlara gereken dersi verdi. Bu teşkilat 15 yılda, 12 seçimde yüzünün akıyla çıktı.

Yasaklamaya çalıştılar, olmadı. Partiyi kapatmaya çalıştılar, olmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimini engellemeye çalıştılar, olmadı. Bu defa 15 Temmuz'da Pensilvanya'dan yönetilen küresel terör örgütünü devreye sokmaya çalıştılar. Recep Tayyip Erdoğan, Hükümetiyle, milletiyle dersini verdi. Halkın gücü tankın gücünü yendi. O gece liderinin etrafında 80 milyon tek ses oldu.