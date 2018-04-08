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Başbakan Yıldırım Kabil'de Mehmetçik ile buluştu

Afganistan'da Mehmetçik'le buluşan Başbakan Yıldırım "Bir yerde Türk askeri varsa orada güven, emniyet, hakkaniyet vardır, orada barış vardır" dedi

Başbakan Yıldırım Kabil'de Mehmetçik ile buluştu

Afganistan'da Mehmetçik'le buluşan Başbakan Yıldırım "Bir yerde Türk askeri varsa orada güven, emniyet, hakkaniyet vardır, orada barış vardır" dedi

08 Nisan 2018 Pazar 18:09
Başbakan Yıldırım Kabil'de Mehmetçik ile buluştu
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Bir yerde Türk askeri varsa  orada güven, emniyet, hakkaniyet var orada barış vardır" dedi. 
 
Yıldırım, resmi temasları kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref  Gani ile görüşmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na gitti.  Burada, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını (ATGK) ziyaret eden Yıldırım,  birliğe gelişinde askerler tarafından karşılandı.
Başbakan Yıldırım, daha sonra Komutanlığın önünde, beraberindeki  Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve  Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile askerlerle hatıra  fotoğrafı çektirdi.
 
Yıldırım, Komutanlıkta, ABD Afganistan Kuvvetleri Komutanı ve NATO  öncülüğündeki Kararlı Destek Operasyonu Komutanı Orgeneral John Nicholson'ı kabul  etti. Daha sonra ATGK Komutanı Tuğgeneral Tayyar Aydın ile görüşen Yıldırım,  Aydın'dan birliğin Afganistan'daki faaliyetlerine ilişkin brifing aldı, şeref  defterini imzaladı. Buradan Birliğin helikopter hangarına geçen Yıldırım,  askerlerle buluştu.
 
Mehmetçik'e hitap eden Başbakan Yıldırım, Kabil'deki askerlerin  başarılardan duydukları gururu ifade etti. Kabil'deki Mehmetçik'in görevinin  Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatlarındaki silah arkadaşlarının yaptığı  görevlerden farklı olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Kahraman ordumuz bulunduğu  her yerde, ülkede barış, huzur, refah için vardır. Bosna'da derdimiz barıştır,  Kosova'da tek meselemiz barıştır, Somali'de, Irak'ta, Katar'da ve burada  Afganistan'da tek amacımız var barışı sağlamaktır. Bizim askerimiz Suriye'ye El  Bab'a, Afrin'e aynı şekilde barış için gitmiştir, barış için vardır." diye  konuştu.
 
Yıldırım, Türk askerinin gittiği yerlerin halkı tarafından da sevinçle  karşılandığını, hüsnükabul gördüğünü belirterek, "Afganistan'da dost ve kardeş  ülkede ay yıldızlı bayrağımızın buranın halkı üzerinde nasıl olumlu etki  yaptığını biz en başta yabancı devlet adamlarından duyuyoruz, bununla da  gururlanıyoruz." ifadesini kullandı.
 
"Afgan halkının yanında olmak bizim için tarihi bir sorumluluktur"
 
Mehmetçik'in Afganistan'da barışın sağlanması, halkın acılarının  azaltılmasına yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi aldığını dile getiren Başbakan  Yıldırım, şöyle devam etti:
 
 "Nasıl ki Afganistan halkı omzunda ay yıldız olan askeri gördüğünde  onu kucaklamak istiyorsa inanın ki Suriye'de El Bab'da, Afrin'de de aynı  manzarayı, sahneleri yaşıyoruz. Afrin'de halk, kahramanlarımızı büyük sevinçle  karşıladı, bağrına bastı. Çünkü onları yıllardan beri gördükleri zulümden  kurtarmış ve bölücü terör örgütünün, DEAŞ'ın verdiği  zararlar sona ermişti. Bir  yerde Türk askeri varsa orada güven, emniyet, hakkaniyet vardır, orada barış  vardır. Özellikle bir isimden bahsetmek istiyorum; Fahrettin Paşa. Birinci Dünya  Savaşı'nın en önemli kumandanlarından biri. Kendisi Medine'yi savunmakla  görevlendirilmişti. Medine'ye uzun müddet kahramanca savunduğu için 'Medine  Müdafii' ya da 'Çöl Kaplanı' gibi unvanları hak etmişti. Bu efsanevi komutan daha  sonra Cumhuriyet kurulmadan önce, Kurtuluş Savaşı yıllarında Afganistan'a  büyükelçi olarak gönderildi. Fahrettin Paşa'nın buraya büyükelçi atanmış olması  Türkiye- Afganistan dostluğunun ta en başta ne kadar önemli olduğunu  göstermektedir."
 
Afgan halkının İstiklal Harbi sırasındaki desteğinin Türk halkı  tarafından asla unutulmayacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Zor zamanlarda  Afgan halkının yanında olmak bizim için tarihi bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu  yerine getirmek için sizler buradasınız.  Görevinizi en iyi şekilde yaptığınız  için göğsümüz kabarıyor, sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.
 
Başbakan Yıldırım, Mehmetçik'le bir araya gelmekten duyduğu  memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:
 
 "Burada bayrağımızı dalgalandıran siz kahraman askerlerimize ülkemiz,  milletimiz minnettardır. Burada yaşayan insanlar minnettardır. Burada 59 ülke  var. 59 ülke içerisinde farklı bir konumunuz var, Afgan halkı üzerinde farklı  yeriniz var. Bu şüphesiz iftihar edilecek bir şey aynı zamanda sorumluluğunuzu da  o derece artıran bir durum. Allah yar ve yardımcınız olsun, gayretinizi  artırsın."
 

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımKabilMehmetçik
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