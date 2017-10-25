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Başbakan Yıldırım ile İbadi'den ortak basın toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar İbadi ortak basın toplantısı düzenledi

Başbakan Yıldırım ile İbadi'den ortak basın toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar İbadi ortak basın toplantısı düzenledi

25 Ekim 2017 Çarşamba 17:38
Başbakan Yıldırım ile İbadi'den ortak basın toplantısı
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YILDIRIM'IN sözlerinden satır başları:

Uluslararası toplumun uyarılarına rağmen, IKBY'nin gerçekleştirdiği gayrımeşru referandum asla tanınmamıştır, kabul edilmemiştir. Sorunların dayatmalar ve tek taraflı oldu bittilerle çözülemeyeceği görülmüştür. Nitekim yanlış hesap Bağdat'tan, Ankara'dan, Tahran'dan dönmüştür. Federeal hükümetin attığı kararlı adımları takdirle karşılıyoruz. Atılan bu adımlarda Irak hükümetiyle beraberiz.

Kerkük'ün geri alınması ve vilayetin yüzyıllardır hüküm süren, çok etnikli yapısına uygun yönetim mimarisinin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada değişik etnik grupların barış içerisinde bir arada yaşaması en büyük arzumuz, dileğimizdir.

Bu gayrımeşru referandum sonrasında, Türkiye olarak biz de Iraklı kardeşlerimizin çaresine uyarak aşamalı olarak bazı tedbirleri almış bulunuyoruz. Bundan sonra da alınması gereken her türlü tedbiri birlikte alacağız. Bunu yaparken şuna çok dikkat ettik. Masum insanlar bu referandumun sorumlusu değildir. Dolayısıyla burada yaşayan insanların bedel ödememesine dikkat ediyoruz. Bizim amacımız referandum kararı alan idarecilerin aklı selime dönmesidir.

Artık bundan sonra ortak hedefimiz Irak, Türkiye ve Suriye topraklarında hiçbir terör örgütünün hayat bulmaması için daha fazla birlikte çalışmaktır. Bundan sonra iki ülke olarak üzerinde özellikle yoğunlaşacağımız konuların başında ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve terörden dolayı tahrip olan Irak kentlerindeki imar faaliyetlerinde daha fazla destek olmaktır.

Gümrük kapılarının işletilmesi ve gümrük kapılarının sevk ve idaresi Irak anayasasına göre merkezi hükümetin işidir. Bu bağlamda Habur'un da Irak yönetimine geçmesi konusunda gereken desteği sağlayacağız. Petrol boru hattı konusunda da merkezi hükümetle birlikte çalışmaya kararlıyız. Bunda böyle Irak'la başta ticaret hacmi olmak üzere karşılıklı yatırımların arttırılması için daha yakın bir çalışma içerisinde olmayı arzu ediyoruz. Bu amaca yönelik müşterek bakanlar toplantısının Türkiye'de gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık.

İbadi'nin açıklamalarından satır başları:

Buraya Türkiye ile ilişkileri en üst düzeye ulaştırmaya geldik. Ekonomik, ticari, kültürel alanların yanı sıra siyasi alanda da işbirliğimizin gelişmesini önemsemekteyiz.

Şüphesiz Türkiye ve diğer ülkelerin desteği ile birlikte Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması ve parçalanmasının engellenmesi hayata geçirilmiş oldu. Bizler aynı coğrafyada yaşayan ülkeleriz. Halklarımızın güven içerisinde yaşamasını temin etmeliyiz. Bahsettiğimiz tüm bu alanlarda işbirliği ve koordinasyon halinde olmalıyız. Kalkınma ve gelişmeye odaklanarak, gençlerimizi de bu işe dahil ederek çalışmalıyız.

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımHaydar Ibadiİbadi
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