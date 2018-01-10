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Başbakan Yıldırım duyurdu: Yeni yargı paketi geliyor

Beştepe'deki Adalet Şurasında konuşan Başbakan Yıldırım, "Yargıda yeni reform paketini Meclis'e getireceğiz." dedi

Başbakan Yıldırım duyurdu: Yeni yargı paketi geliyor

Beştepe'deki Adalet Şurasında konuşan Başbakan Yıldırım, "Yargıda yeni reform paketini Meclis'e getireceğiz." dedi

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:43
Başbakan Yıldırım duyurdu: Yeni yargı paketi geliyor
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adalet Şurasında konuştu. Yıldırım, "Yargıya olan güveni daha da artırmak için yeni bir reform paketini Meclis'e getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"ADALET DEVLETİN TEMELİDİR"

Adalet devletin temelidir. Adalet aslında dünyada düzenin, aynı zamanda devletlerin de temel direğidir. Tarih boyunca adalet devlet hayatımızın en temel unsuru olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Siyasal sistemler farklı fikir ve teoriler hep olmuş olmaya da devam edecek. Bu süreçte değişmeyen tek bir şey var, oda adalettir. Adalet insanı merkeze alan, insanı erdemle yaşatan sosyal ve siyasi bir düzen arayışıdır.

"GECİKEN ADALET VİCDANLARI YAKAN BİR ATEŞE DÖNÜŞÜR"

Sosyal politikaların esası da adalet olmuştur. Dezavantajlı grupların korunması bize göre adaletin olmazsa olmaz şartıdır. Sosyal barış, ekonomik istikrar, devlet düzeni ancak ve ancak iyi çalışan adalet sistemi ile düzelebilir. Geciken adalet vicdanları yakan bir ateşe dönüşmektedir. Zamana yenilen mevzuat hükümleri tamamen gözden geçirildi.

"YENİ BİR REFORM PAKETİNİ MECLİS'E GETİRECEĞİZ"

Ben adaletle ilgili birimlerin hep bodrum katta olduğunu görüyordum ve bunun için hep adalet mülkün temelidir diye yorumlar yapılıyor diyordum. Yargıya olan güveni daha da artırmak için yeni bir reform paketini Meclis'e getireceğiz.

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Binali YıldırımPolitikaGüncel
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