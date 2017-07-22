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Başbakan Yıldırım depremin bilançosunu açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremin bilançosunu açıkladı: Bodrum'da kullanılmayan 3 yıkık bina, 32 binada nispeten ağır hasar var. Bunun dışında başka bir hasar söz konusu değildir

Başbakan Yıldırım depremin bilançosunu açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremin bilançosunu açıkladı: Bodrum'da kullanılmayan 3 yıkık bina, 32 binada nispeten ağır hasar var. Bunun dışında başka bir hasar söz konusu değildir

22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:56
Başbakan Yıldırım depremin bilançosunu açıkladı
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 6.5'lik depremin vurduğu Muğla'da konuştu. Başbakan Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle: 

20 vatandaşımız tedavi görüyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
Özellikle deprem esnasında ve sonrasında Muğla'da Vali, Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve bütün sivil toplum kuruluşları çok güzel bir işbirliği gerçekleştirdiler. Tespitleri hemen yaptılar. İlgili Bakanlıklarımız ve Kızılayımız buraya hemen 400 çadır gönderdi ve tüm ihtiyaç duyulabilecek malzemeler intikal ettirildi.

Deprem sonrası itetişimde kesinti olmaması önemli

Bodrum'da kullanılmayan 3 yıkık bina,  32 binada nispeten ağır hasar var. Bunun dışında başka bir hasar söz konusu değildir.

Bu vesileyle bir konuyu vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Yaşadığımız acı depremler var. Ben depremlerin olduğu bir bölgeden geliyorum. Erzincan depremi bugün hala dillerdedir. Dolayısıyla depremler dün olduğu gibi bugün de, yarın da, her zaman olabilir. Telaşlanmaya gerek yok. Depremle yaşamanın yollarını bulmamız lazım. Depreme karşı ilkokuldan başlayarak zaten Milli Eğitim Bakanlığımız bu çalışmaları başlattı, bunlar öğretiliyor. Deprem konusunda 1999 yılında Marmara depreminden sonra bir deprem yönetmeliği çıktı. Ondan sonra yapılan yapılarda bu yönetmelik kullanıldı. Ama evvelinde yapılan yapılarda bu dönüşüm tamamlanmış değil. Bu yapılıyor. Ancak bu büyük bir iştir. Birdenbire tamamlanması mümkün değildir. 15 yıl gibi bir süreden bahsediyoruz.

Deprem sonrasında Kos'ta bulunan vatandaşlarımız hemen tahliye edildi. Netice olarak deprem sonrası kesin durum tespiti şu şekilde: Bodrum'da terk edilmiş olan 3 yıkık bina var. 32 binada hasar var. Bunun dışında başka bir hasar söz konusu değil. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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