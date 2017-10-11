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Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Yıldırım MÜSİAD'ın Vizyoner 2017 programında konuşuyor

Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Yıldırım MÜSİAD'ın Vizyoner 2017 programında konuşuyor

11 Ekim 2017 Çarşamba 20:47
Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar
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BAŞBAKAN Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

2012 yılında son 44 yılın en düşük enflasyonu gerçekleşti. 2002 merkezi yönetim harcamalarının yüzde 43,4'ü faize gidiyordu.2016'da bütçenin yüzde 8,6 'sı faize gitti.

Faizi düşürdüğümüz için 701 milyar ödedik. Ancak 2,6 Katrilyon ile kıyasladığımız zaman çok önemli bir tasarruf sağladık.

12 yıl içinde Tükiye'ye doğrdudan yabancı sermaye yatırımı 11,6 milyar dolar oldu.

Bu ülke için taş üstünde taş koyanın başımın üstünde yeri var. Yatırım için ne istiyorsanız emrinizdeyiz.

"Gençlerimize iş bulmamız lazım, iş  bulamadığımız her gencimizin bu ülkeye gönlü kırılıyor, geleceğe olan ümidi  azalıyor ve bunu da terör örgütleri çok iyi kullanıyor maalesef. Ama Allah'a  şükür orada da büyük mesafe aldık. Bakın 2016'da dağa çıkarılan genç sayısı 600  iken 2017'de sadece 70. Orada da önemli gelişmeler var ama o güvenlik boyutuyla  alınan tedbirlerle sürdürülebilir değil, arkasından o gençleri hayata bağlamamız  lazım, onun için daha çok çalışacağız, daha çok yatırım yapacağız, daha çok  üretim yapacağız, daha çok ürettiğimizi satacağız."
 

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yıldırım
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