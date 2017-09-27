Başbakan Yıldırım'dan kritik görüşme!

BAŞBAKAN Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Irak arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra IKBY'de gerçekleştirilen sözde referandum bağlamındaki gelişmeler ele alındı.
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