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Başbakan Yıldırım'dan, Çipras'a taziye telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çiprasla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başbakan Yıldırım'dan, Çipras'a taziye telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çiprasla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

12 Nisan 2018 Perşembe 20:06
Başbakan Yıldırım'dan, Çipras'a taziye telefonu
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BAŞBAKANLIK kaynaklarından edinilen bilgiye göre; görüşmede, Ege Denizinde düşen Yunan savaş uçağı ve hayatını kaybeden Yunan pilot için Başbakan Binali Yıldırım taziye dileklerini iletirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına da yine üzüntü ve taziyeler iletildi.
Görüşmede ayrıca, bundan sonra da gündemdeki konuları sağlıklı şekilde ele alabilmek için iletişim kanallarının açık tutulması, yakın iletişim içinde kalınarak, Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu gündeme odaklanılması, sorunlara yapıcı bir yaklaşımla çözüm bulunması için karşılıklı çaba gösterilmesi hususunda mutabık kalındığı belirtildi.
 

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Başbakan YıldırımÇiprasTelefonYunanistan Başbakanı
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