Başbakan Yıldırım'dan, Çipras'a taziye telefonu

BAŞBAKANLIK kaynaklarından edinilen bilgiye göre; görüşmede, Ege Denizinde düşen Yunan savaş uçağı ve hayatını kaybeden Yunan pilot için Başbakan Binali Yıldırım taziye dileklerini iletirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına da yine üzüntü ve taziyeler iletildi.
Görüşmede ayrıca, bundan sonra da gündemdeki konuları sağlıklı şekilde ele alabilmek için iletişim kanallarının açık tutulması, yakın iletişim içinde kalınarak, Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu gündeme odaklanılması, sorunlara yapıcı bir yaklaşımla çözüm bulunması için karşılıklı çaba gösterilmesi hususunda mutabık kalındığı belirtildi.
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