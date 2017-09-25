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Başbakan Yıldırım da Alanyalı Uysal'ı işaret etti

Başbakan Yıldırım, Kadir Topbaş'ın yerine kimin geleceğini açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yerine ilçe belediye başkanlarından birinin geleceğini söyledi

Başbakan Yıldırım da Alanyalı Uysal'ı işaret etti

Başbakan Yıldırım, Kadir Topbaş'ın yerine kimin geleceğini açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yerine ilçe belediye başkanlarından birinin geleceğini söyledi

25 Eylül 2017 Pazartesi 12:09
Başbakan Yıldırım da Alanyalı Uysal'ı işaret etti
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Haber: Alper KUTAY

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CNN Türk, NTV, Habertürk ve A Haber'in temsilcilerinin sorularına yanıt verdi. Yıldırım, "Kadir Topbaş istifa mı etti istifa mı ettirildi?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Takip edemedim, ben MGK toplantısındaydım. “İstifa etti” diye bir bilgi geldi. Ama orada istifa ettirildim gibi bir şey mi dedi? İstifa tek taraflı bir iradedir. Siz bir görevdesiniz. Ben istifa ediyorum dersiniz, bitti. Bundan doğal bir şey yok. Arka planında, zihninde, ruh dünyasında ne var ne yok ben onu bilemem. Ama ben sonuca bakarım. Bunun en güzel cevabı herhalde Kadir beydedir. Kadir bey ile konuştum. İstifaden önce de konuştum, istifa ettikten sonra da görüştük. İstifa edeceği konusunda bana bilgi verdi sadece."
UYSAL'I MI İŞARET ETTİ?
Basın mensuplarını Topbaşı'ın yerine kimin geleceğini sordu. Yıldırım, "Yerine, bir arkadaş, ilçe belediye başkanlarından biri gelir muhtemelen. Bununla ilgili Pazar günü genel başkanımız, belediye başkanlarıyla geniş katılımlı bir değerlendirme yaptı. Ve bu hafta sonunda da doluyor süre. Perşembe günü 28 Eylül’de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplanacak ve seçim yapacak. Bir arkadaşımız görevi doldurmuş olacağız " dedi. Yıldırım, "2019 için pek çok yerde İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için adınız geçiyor?" sorusuna ise "Şimdi koltuk boşaldı, başka biri gelip oturacak. Bizi nereye koyacaksın? Dolu koltuk yani. Bizim de burada iyi kötü işimiz var" yanıtını verdi.
BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MI?
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için ibrenin Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a döndüğünü yazmıştı.

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Son Güncelleme: 25.09.2017 13:07
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıBaşbakan Binali YıldırımMevlüt Uysal
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