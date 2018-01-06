Başbakan Yıldırım baba vahşeti için inceleme başlattı

MÜFETTİŞLER, annenin hangi makamlara ne zaman başvuruda bulunduğunu ve hangi işlemlerin yapıldığını tek tek inceleyerek rapor halinde Başbakan’a sunacak.
Herhangi bir ilgisizlik, ihmal ve kusurun tespit edilmesi halinde incelemenin soruşturmaya dönüştürülebileceği belirtildi.
Baba Ali Yardım’dan ayrılma sürecinde olan ve sığınma evinde kalan anne Dilek Yardım, defalarca savcı ve polise başvurduğunu ama uzaklaştırma kararı aldıramadığını söylemişti.
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