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Başbakan Yıldırım: Afganistan ziyaretimin asıl amacı...

Afganistan’ı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, “Asıl ziyaretin amacı, var olan kardeşlik, dostluk, iyi ilişkileri geleceğe, gelecek kuşaklara refah olarak, esenlik olarak aktaracak tedbirler almak“ dedi

Başbakan Yıldırım: Afganistan ziyaretimin asıl amacı...

Afganistan’ı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, “Asıl ziyaretin amacı, var olan kardeşlik, dostluk, iyi ilişkileri geleceğe, gelecek kuşaklara refah olarak, esenlik olarak aktaracak tedbirler almak“ dedi

08 Nisan 2018 Pazar 18:43
Başbakan Yıldırım: Afganistan ziyaretimin asıl amacı...
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Moğolistan temaslarını tamamlamasının ardından TSİ 10.50’de özel uçak "TUR" ile Afganistan’ın başkenti Kabil’e geldi. Başbakan Yıldırım, Kabil’deki temasları kapsamında Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi. Yıldırım ve Abdullah, daha sonra düzenledikleri basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mültecilerle ilgili soru üzerine Başbakan Yıldırım, ziyaretin sadece FETÖ’ye ait okulların devri ile sınırlı olmadığını ifade ederek, “Asıl ziyaretin amacı, var olan kardeşlik, dostluk, iyi ilişkileri geleceğe, gelecek kuşaklara refah olarak, esenlik olarak aktaracak tedbirler almak. Bunları değerli dostum, kardeşimle görüşme fırsatımız oldu. Bakanlarımız kendi aralarında konuştular, görüştüler, adımları değerlendirdiler” dedi. 

Mültecilerin işleyen bir süreç olduğunu kaydeden Yıldırım, “Türkiye-Afganistan arasında 2015’ten beri ve daha öncesine giden yıllardan beri işleyen bir süreç. Bu ilk defa gündeme gelen bir konu değil. Burada her iki ülkenin İçişleri Bakanlığı görüşüyorlar, atılması gereken adımları atıyorlar. Bugüne kadar da sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanacağını düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.  

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımAfganistan
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