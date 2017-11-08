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Başbakan Yıldırım, ABD'li senatör Corker ile görüştü

ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına başlayan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Tennessee Senatörü Bob Corker ile bir araya geldi

Başbakan Yıldırım, ABD'li senatör Corker ile görüştü

ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına başlayan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Tennessee Senatörü Bob Corker ile bir araya geldi

08 Kasım 2017 Çarşamba 07:54
Başbakan Yıldırım, ABD'li senatör Corker ile görüştü
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BAŞBAKAN Yıldırım'ın kaldığı otelde gerçekleşen görüşme bir saatten  fazla sürdü.
 
Yıldırım'ın, aynı zamanda ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi  Başkanlığını da yürüten Corker ile görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin  Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim  Uras ve Başbakanlık Danışmanı İhsan Durdu hazır bulundu.
"Çok samimi ve iyi bir görüşme oldu"
 
Cumhuriyetçi Partinin önemli isimlerinden Corker, görüşme sonrası AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Yıldırım ile bir araya gelmekten  memnuniyet duyduğunu söyledi.
Çok samimi ve iyi bir görüşme olduğunu belirten Corker, şöyle konuştu:
 
"İki ülke arasındaki geniş kapsamlı ve bazı spesifik konuları  konuştuk. Üstesinden gelmemiz gereken birçok mesele var. İki ülke arasındaki  sorunların çözümü zaman alacak. Türkiye çok güzel bir ülke ve son yıllarda birçok  ilerleme kaydetti. Türkiye'yi daha önce ziyaret ettim ve bu ülkeyi çok seviyorum.  Türkiye özellikle Suriyeli mülteciler için çok şey yaptı. Üzerine birçok şey inşa  edeceğimiz NATO gibi ilişkilerimiz var ama şu anda farklılaştığımız konular da  var."
 
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile perşembe günü bir araya gelmesi  beklenen Başbakan Yıldırım'ın ayrıca Türk ve Amerikalı kanaat önderleriyle de  ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştireceği açıklanmıştı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
ABDWashingtonBob CorkerTennessee
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