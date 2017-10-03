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Başbakan Yıldırım: 543 proje için 60 milyar dolar kaynak ayrıldı

Havacılık Helikopter Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "2002'de sadece savunma sanayi ile alakalı 66 proje üzerinde çalışırken bugün 543 proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projelerin toplam bütçe büyüklüğü 60 milyar dolardır." dedi. Yıldırım Türkiye Uzay Ajansı'nın da kurulacağını dile getirdi

Başbakan Yıldırım: 543 proje için 60 milyar dolar kaynak ayrıldı

Havacılık Helikopter Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "2002'de sadece savunma sanayi ile alakalı 66 proje üzerinde çalışırken bugün 543 proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projelerin toplam bütçe büyüklüğü 60 milyar dolardır." dedi. Yıldırım Türkiye Uzay Ajansı'nın da kurulacağını dile getirdi

03 Ekim 2017 Salı 16:24
Başbakan Yıldırım: 543 proje için 60 milyar dolar kaynak ayrıldı
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Eskişehir'de Havacılık Helikopter Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. "Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması için  kararını aldık ve düzenlemeyi Meclis'e gönderdik" diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:

AK Parti hükümeti olarak 15 yıllık iktidar süremizde sanayileşmeyi, teknolojik ürünleri kendi kendimize, kendi imkanlarımızla yaparak ülkemizin küresel anlamda önemli bir noktaya gelmesini sağlayacak çalışmalara hız verdik, destek olduk. Her dönem, her iktidar dönemimizde ciddi teşvikler verdik.

2020'DE UZAYDA YERİNİ ALACAK

Bunların karşılığını görmekten memnunuz. 118 ülkede 3 milyar insana ulaşabiliyoruz. Uydu üzerinden internet akışını gerçekleştirebilir hale geldik. Göktürk 2'yi uzaya gönderdik. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Tüksat 6A, üretimi başladı. 2020'de uzayda yerini alacak. Savunma ve havacılık sanayinde de araştırmaya önemli paylar ayırıyoruz.

2002'de sadece savunma sanayi ile alakalı 66 proje üzerinde çalışırken bugün 543 proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projelerin toplam bütçe büyüklüğü 60 milyar dolardır. Teknopark'lar açtık. 2 bin 750 teknik vasıflı personel çalışıyor. Ankara Kahramankazan'da 80 milyon avro bedelle uydu test ve entegrasyon merkezi açtık. Kendi uydumuzun üretimine başladık. Ülkemizde geliştirilen uydu parçaları testleri artık uzayda gerçekleştiriliyor. Japonya havacılık ve uzay ajansıyla yaptığımız anlaşma ile Türkiye'deki parçaları, Japonya'dan uzaya gönderilen uydularda kullanıyoruz. 2016'da başlattığımız testler meyvesini vermeye başladı. Bu konular önümüzdeki yıllarda yerli ve milli kabiliyetimizin geliştiği bir yere dönüşecek. Eskişehir ilk otomobili yaptığımız yerdir. Geçtiğimiz yıllarda Amerika Ulaştırma Bakanı gelmişti. Onunla birlikte Eskişehir'de protokol yaptık. Şu anda da bu lokomotiflerin teslimatı devam ediyor. Eskişehir sessiz sedasız, makine sanayiinin, havacılığın, lokomotif ve hızlı trenin imal edileceği bir merkez oluyor. Ülkemiz 2023 hedeflerine doğru gidiyor, Eskişehir bu hedeflerde lokomotif görevini görecek şehirdir. Yani Eskişehir'in herşeyi yeni olmalı.

UZAY AJANSI  BU SENE  KURULUYOR

Uzay ve havacılık teknolojilerinden ülke kalkınması ve milli güvenliğin sağlanması, doğal kaynakların tespiti ve bunun halkın refahı için kullanılması adına Türkiye Uzay Ajansı'nı kurma kararı aldık. Bu kararı da tasarı, taslak olarak Meclise gönderdik. Bu yasama döneminde inşallah Türkiye Uzay Ajansı da kurulmuş olacak.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇILMIŞ OLACAK

Sizler Amerika'nın lokomotifleri olarak, Amerika'nın teknolojisini, sanayisini, elindeki imkan ve kabiliyetleri sağlayan firmalar olarak bu güzel işbirliklerinin zarar görmemesi için elinizden gelen her türlü gayreti göstererek yukarıda yanlış adımların atılmaması için katkı koymalısınız. Bunu yaptığımız zaman, 15 Temmuz acısını bu ülkeye yaşatan alçaklara karşı Amerikan hükümetinin, yönetiminin bakışını değiştirdiğimiz zaman, Suriye'de DEAŞ'la mücadele ederken Türkiye'nin canını yakan, sivil insanlarına zarar veren ve Amerika'dan aldığı silahları bizim insanımıza çeviren bu terör güruhlarıyla ilişkileri sınırlandırdığı zaman Amerika'yla olan ilişkilerimiz daha gelişecek, sizin için sadece Türkiye'de değil bütün bu coğrafyada çok daha kapsamlı bir işbirliğinin önü açılmış olacaktır.

MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR

Bugünlerde Suriye'de ve Irak'ta, güney  sınırlarımızda birtakım operasyonlar yapılıyor. Bir yerde referandum, öbür  tarafta PKK'nın yeğenleri, kuzenleri, PYD, YPG, orada bir devlet kurma sevdasına  girmiş. Bunlar asla ve asla hiçbir şekilde bizim tarafımızdan hoş karşılanmaz.  Orada yaşayan Kürt kardeşlerimize daha fazla gözyaşı, ızdırap, daha fazla sorun  çıkarır. Yöneticilerin ihtirasları uğruna bölgedeki insanları ateşe atmaları ve  onların geleceğini karartmalarına izin veremeyiz.

ABD'DEKİ SALDIRI

Neresinden bakarsanız, adı ne olursa olsun, bu bir vahşettir, bu bir cinnettir.  Bu vesileyle hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Şunu  bilin ki Türk halkı, Amerikan halkının acılarını en yürekten paylaşıyoruz.
 

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Anahtar Kelimeler:
Havacılık Helikopter MerkeziBinali Yıldırım
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