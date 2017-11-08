Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Diyarbakır'da

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bu süreçte Diyarbakırımızın tekrar cazibe merkezi olması, o hedeflediğimiz beş milyon turistin buralara seyahat etmesi için bizler üzerimize düşeni hem hükümet hem de görev kapsamımda bulunan vakıflar olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Çavuşoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Vali HASAN Basri Güzeloğlu ile görüşen Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, yüzyıllardır farklı medeniyetlere beşiklik eden Diyarbakır'da bulunmaktan onur duyduğunu belirtti.

"Türkiye nasıl ki İstanbulsuz, Ankarasız, Erzurumsuz, Trabzonsuz, Bursasız olmuyorsa, Diyarbakırsız da olamaz." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır hem benim hem de temsil ettiğim siyasi düşünce nezdinde çok müstesna bir yere sahip. Diyarbakır buram buram tarih kokan, güzellikleri, medeniyete beşiklik etmiş özellikleriyle son derece müstesna bir kent. Anadolu'nun ilk camilerinden Ulu Cami'yi, Çin Seddi'nden sonraki en uzun surlarını barındıran kentte kadirşinas, hamiyetperver kent insanı buluşmaktan memnunum."

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bölge müdürleri ve bürokratlarıyla, "Vakıf Medeniyetine İlişkin Gelecek Projeksiyonu" toplantısını böyle değerli bir kentte gerçekleştireceklerini anlatan Çavuşoğlu, toplantıda Sur ilçesinde sadece insanlığa değil aynı zamanda tarihi, kültürel ve vakıf kültür varlıklarında terör nedeniyle maruz bırakılan yıkımı ortadan kaldırmak için gerçekleştirdikleri restorasyon projelerini de tekrar masaya yatıracaklarını aktardı.

"Diyarbakır son 30 yıldır maalesef terörle anılır oldu"

Toplantıda, kentin en kısa sürede turizmde cazibe merkezi yapılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak üzerlerine nelerin düştüğünün haritasını çıkarıp, planlamasını yaparak çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Diyarbakır hiç hak etmediği şekilde son 30 yıldır maalesef terörle anılır oldu. Burada maalesef yıkım oldu, insanlar öldürüldü. Genç, çocuk yaşlı, kadın, erkek demeksizin maalesef birçok canımızı yitirdik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, vakıf medeniyetinin temsilcileri olarak insanı yaşatmanın, birliğin ve beraberliğin, yaşatma medeniyetinin öncelendiği bir yerde Diyarbakır'da bu defa yeni bir vizyonla vakıflar adına ortaya çıkacaklarına işaret ederek, Sur ilçesinde yaşanan terör saldırılarında 14 tarihi eserin zarar gördüğünü belirtti.

"Terör her şeye karşı düşmanlık göstermektedir"

Bunlardan 12'sinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğunu bildiren Çavuşoğlu, şunları anlattı:

"Tabi terör sadece insana, belli bir düşünceye, sadece İslam'a değil insanlığın ortak değeri olan her şeye karşı büyük bir düşmanlık göstermektedir. Terör tarafından harabe haline getirilmiş Ermeni Protestan ve Ermeni Katolik kiliselerini de restore kapsamına aldık. Bunlarında restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte Diyarbakırımızın tekrar cazibe merkezi olması, o hedeflediğimiz beş milyon turistin buralara seyahat etmesi için bizler üzerimize düşeni hem hükümet hem de görev kapsamımda bulunan vakıflar olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

"Diyarbakır gelişecek, kalkınacak"

Ecdadın taştan bir medeniyet ördüğünü, vakıfların ise insanlığa hizmet etmenin fonksiyonu olduğunu anlatan Çavuşoğlu, bütün canlılara hizmet etme gayesinin vakıflar aracılığıyla oluşturulduğunu belirtti.

"Bizim medeniyetimiz Diyarbakır, Türkiye ve bütün illerimiz ve bölgemizdeki medeniyetimiz, yaşatma üzerine kurulmuş bir medeniyet, birlik ve beraberlik üzerine kurulmuş bir medeniyettir." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir insanı öldürmenin bütün bir insanlığı öldürmek olduğu, bir insanı yaşatmanın da bütün bir insanlığı yaşatmak olduğu tasavvurundan hareketle bir medeniyet tasavvuru ortaya koyuyoruz. Güzel işler olacak. Diyarbakır gelişecek, kalkınacak. İnsanımız selametle barış ve huzur içerisinde Diyarbakır'ın kendi kodlarına yakışacak bir tarzda burada hayatını idame ettirecek. Terörle etkili bir mücadelemiz var. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreç bölgemiz ve Diyarbakır için de çok güzel işlerin gerçekleştirileceği bir süreç olacak."

Vali Güzeloğlu da Vakıflar Genel Müdürlüğünün, bölge müdürleri toplantısının kentte gerçekleştirilmesi nedeniyle teşekkürlerini bildirdi.

Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın sahip olduğu bütün eserler ve değerler gibi bu çalışmalarla vakıf geçmişimizin bu büyük zenginliği geleceğe aktarılacak. Hükümetimizin ve yerel yönetimlerimizin gayret ve çalışmalarının tek bir amacı var o da insanımıza hizmet etmek, Diyarbakır'ın geleceğini bugünden daha iyi hale getirmek." dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler daha sonra tarihi Sur ilçesindeki Hasanpaşa Hanı'na geçti.

Esnaf ve vatandaşlar kendileriyle görüşen Çavuşoğlu'na verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, esnafın Hasanpaşa Hanı girişine, "Terörden zarar gören vakıf kiracılarının 2016 yılı kiralarının alınmaması ve 2017 yılı kiralarında yüzde 15 indirime gidilmesinden dolayı Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan Çavuşoğlu ve Vakıflar Genel Müdürü Sayın Dr. Adnan Ertem'e teşekkür ederiz." yazılı afiş astığı görüldü.