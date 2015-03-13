Başbakan tüm programlarını iptal etti!

Davutoğlu’nun daha önce resmi program ında yer alan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ziyaretiyle ABD Büyükelçisi John Bass’u kabulu iptal edilerek, ileri bir tarihe alındı. Davutoğlu’nun akşam Ankara’ya dönerek Türkiye Diyanet Vakfı 40. yıl Programı İyilik Ödülleri törenine katılması bekleniyor.

Davutoğlu’nun daha önce resmi program ında yer alan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ziyaretiyle ABD Büyükelçisi John Bass’u kabulu iptal edilerek, ileri bir tarihe alındı. Davutoğlu’nun akşam Ankara’ya dönerek Türkiye Diyanet Vakfı 40. yıl Programı İyilik Ödülleri törenine katılması bekleniyor.

Davutoğlu ’nun bir arkadaşının cenazesine katılacağı ve akşam tekrar Ankara’ya döneceği öğrenildi.

Davutoğlu ’nun bir arkadaşının cenazesine katılacağı ve akşam tekrar Ankara’ya döneceği öğrenildi.

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