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Başbakan müjdeyi vermişti! Bankalar konut faizlerini düşürüyor

Başbakan Yıldırım'ın dün duyurduğu konut kampanyasının ayrıntıları yavaş yavaş belli oluyor. Edinilen bilgilere göre, önderliğini Ziraat Bankasının yapacağı kampanyayla konut faizleri yüzde 1'in altına inecek

Başbakan müjdeyi vermişti! Bankalar konut faizlerini düşürüyor

Başbakan Yıldırım'ın dün duyurduğu konut kampanyasının ayrıntıları yavaş yavaş belli oluyor. Edinilen bilgilere göre, önderliğini Ziraat Bankasının yapacağı kampanyayla konut faizleri yüzde 1'in altına inecek

08 Mayıs 2018 Salı 09:37
Başbakan müjdeyi vermişti! Bankalar konut faizlerini düşürüyor
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İMAR barışı, KDV ve tapu avantajlarının ardından konut sektörüne bir destek de bankalardan geliyor. Başbakan Yıldırım, Ziraat Bankası'nın konutta piyasanın hareketlenmesine yarayacak kampanya açıklayacağını müjdedi. Ziraat, Halk ve Vakıfbank'tan oluşan üç kamu bankasının yanı sıra aralarında Ziraat ve Vakıf Katılım'ın yer aldığı iki kamu katılım bankası, en az 3 aylık süreyle kampanyayı başlatacak.

KONUT FAİZLERİ YÜZDE 1'İN ALTINA İNECEK
Başbakan Yıldırım'ın dün duyuyrduğu kampanyanın ayrıntıları yakında açıklanacak. Edinilen bilgilere göre önderliğini en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın yapacağı kampanya ile bu 5 bankada aylık yüzde 1.25 ile yüzde 1.35 aralığında olan faiz oranları yüzde 1'in altına indirilecek.

200 BİN LİRA KREDİ ÇEKEN, 62 BİN LİRA DAHA AZ FAİZ ÖDEYECEK

Böylece konut faizleri 36 baz puan kadar inerek aylık yüzde 0.99'dan konut kredisi bulunabilecek. 10 yıl vadeyle 200 bin lira kredi alan bir kişinin aylık ödemesi 3 bin 375 liradan 2 bin 855 liraya inecek.

Toplamda ise 200 bin lira kredi alan vatandaş 62 bin 360 lira daha az faiz ödeyecek. Sadece toplam faiz tutarı 205 bin 27 liradan 142 bin 667 liraya düşmüş olacak.

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