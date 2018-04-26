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Başbakan'ın tavrı net: Ha terör ha şiddet, farkı yok

Başbakan Binali Yıldırım, "Ha terör ha sporda şiddet. Buraya bazı yasal düzenlemeler getireceğiz, şiddeti en ağır şekilde cezalandırmayı öngörüyoruz." dedi

Başbakan'ın tavrı net: Ha terör ha şiddet, farkı yok

Başbakan Binali Yıldırım, "Ha terör ha sporda şiddet. Buraya bazı yasal düzenlemeler getireceğiz, şiddeti en ağır şekilde cezalandırmayı öngörüyoruz." dedi

26 Nisan 2018 Perşembe 11:45
Başbakan'ın tavrı net: Ha terör ha şiddet, farkı yok
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İspanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım, spor sahalarında yaşanan şiddetle ilgili "En ağır şekilde cezalandıracağız." ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"BU KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

"Ha terör ha sporda şiddet. Buraya bazı yasal düzenlemeler getireceğiz, şiddeti en ağır şekilde cezalandırmayı öngörüyoruz. Yani insanlar niye gider maça kardeşim? Başkasının kafasını, gözünü yarmak için mi. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil, burada masum bir iş yok, zaten araştırmalar yapılıyor, bunun biraz planlı bir iş olduğu şüphesi de gözardı edilmiyor."

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımTerörŞiddet
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