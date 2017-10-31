Başbakan'ın Gülen'in iadesi için ABD'ye gideceği tarih belli oldu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın 7-11 Kasım tarihleri arasında ABD'ye gideceği belirtildi.
ADALET BAKANI DUYURMUŞTU
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili belgelerin tamamının ABD'ye gönderildiğini, Başbakan Yıldırım'ın önümüzdeki süreçte, bu ve diğer başka konularla ilgili temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret edebileceğini söylemişti.
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