Başbakan: 'Gidin ormanda yaşayın'

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ilçe belediye başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında Gezi Parkı olaylarının yaşandığı dönemde eylemcilere 'çapulcu' dediği için kendisini eleştirenlere yanıt verdi .

"ÇAPULCU DEYİNCE ALINDILAR AMA.."

'Çapulcu' ifadesinin Dersim olaylarının yaşandığı dönemde o zamanın başbakan'ı İsmet İnönü tarafından kullanıldığına dikkat çeken Erdoğan, "Çapulcular dedim birileri alındılar gücendiler. Ben bu konuda araştırma yaptırdım. Dersim olaylarında o zamanın başbakanı İnönü'nün açıklamaları var 'Çapulcuları derdest ettik' şeklinde. Bir taraftan öldürüyorlar, bir taraftan da alıp götürüyorlar. Bunlar da Tan gazetesinde çıkmış. Gazete'nin sahibi Ahmet Emin Yalman. O da CHP'lidir ve gazete de CHP'nin yarı resmi yayın organıdır. Bunlarla ilgili belgeler elimde hazır, vakti gelince söyleyeceğim. Çapulcu diye bana kızanlar sözlük ortada, kamu düzenini bozan çapulcudur. Dersim'de ise normal vatandaşa çapulcu demişlerdir. Ama hala özür dilememişlerdir" dedi.





"GİDİN ORMANDA YAŞAYIN"

ODTÜ'de açılan bir pankarta da dikkat çeken Erdoğan, "Bizim millet ile kurduğumuz bağını hazmedemeyenler karalama kampanyası ile üzerimize gelecekler. Taksim olaylarını görüyorsunuz. Bugün bir pankart gördüm. 1 milyon 300 metre kare alan üzerinde yaklaşık 3500 yatak kapasite hastanenin temel atma törenine gidiyordum. Pankart şu 'yol istemiyoruz orman istiyoruz' üniversite gençliği bu pankartı asıyor. Bunlara diyorum ki Türkiye'de orman çok. İstiyorsanız gidin ormanda yaşayın. Yolu olmayanın, suyu olmayanın medeniyeti konuşması mümkün mü? Yol olmasa üniversiteye gidemez. Onlar öyle diyor diye yolları yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. İnsanın insana ulaşması için yola ihtiyacımız var" ifadelerine yer verdi.