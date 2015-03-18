Başbakan Davutoğlu, şehitlerin huzurunda söz verdi

18 Mart 2015 Çarşamba 11:08
18 Mart Stadyumu’nda düzenlen törende bir konuşma yapan Davutoğlu, “Aziz şehitlerimizin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz; bıraktıkları birlik ve kardeşlik mirası ebediyen taşınacaktır. Bugün Diyarbakır’da da İzmir’de de Hakkâri’de de Edirne’de de Rize’de de Muğla’da da o aziz şehitlerin torunları omuz omuza geleceğe yürüyorlar, yürüyecekler. Onların mirasına, onların hatırasına ayrımcılık, bölücülük sokmak isteyenlere fırsat verilmeyecektir. Türk, Kürt, Alevi, Sünni kim olursa olsun, Çanakkale Savaşı’nda omuz omuza savaşanların torunları Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eşit vatandaşları olarak geleceğe birlikte omuz omuza yürüyecekler” diye konuştu.
“BİZ NEFES ALIRKEN DÜNYADA ZALİMLER RAHAT UYUYAMAYACAK"
Şehitlerin bıraktı emanetlerin emin ellerde ve sağlam omuzlarda olduğunu kaydeden Başbakan, “Bu omuzlar; Seyit Onbaşı’nın omuzları kadar, onun yüreği kadar sağlamdır. Dizimizde derman kalmayıncaya kadar, omuzlarımız toprağa değene kadar, bu aziz bayrağı bir an bile omuzlarımızın üzerinden eksik etmeyeceğiz” dedi.
“Bu aziz bayrağı bir ana bile omuzlarımızdan eksik etmeyeceğiz” diyen Davutoğlu, “Milli irade ve milletin iradesi ne derse o olacak; sadece o olacak“ ifadesini kullandı. Ahmet Davutoğlu şöyle devam etti: “Biz nefes alırken dünyada zalimler rahat uyuyamayacak. Biz nefes alırken mazlum milletler sığınmak istediğinde bağrımızı onlara açacağız; nasıl Kosava, Halepçe’den gelen kardeşlerimizi bağrımıza basmışsak. Aziz şehitlerimiz sizler rahat uyuyunuz; artık güçlü ve kudretli bir Türkiye var.”
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Son Güncelleme: 18.03.2015 10:09